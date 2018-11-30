Антонов: условия США по продлению договора СНВ-3 неприемлемы

Складывает ощущение, что они (американцы) делают эти привязки с тем, чтобы они были неприемлемы для России, чтобы мы сразу отвергли их. Это беспокоит. Создаются дополнительные преграды на пути продления договора (СНВ-3). Никакого отношения тактическое ядерное оружие к этим вопросам (СНВ) не имеет,

Американские конгрессмены выдвигают неприемлемые для России условия по продлению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает РИА Новости заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.В среду конгрессмен Лиз Чейни и сенатор Том Коттон (оба республиканцы) внесли законопроект, ограничивающий продление договора СНВ-3 после 2021 года путем прекращения финансирования мероприятий по его реализации. Условием продления соглашения называются «сокращение запасов российского тактического ядерного оружия » и «включения новых российских систем в рамки обновленного договора СНВ». Законопроект назван «Прекращение российской ядерной агрессии».По словам сенатора, Москва имеет серьезное преимущество в тактическом ЯО, которое не связано с существующим договором, что ограничивает способность США сдерживать «российскую агрессию». Поэтому старая модель СНВ больше не устраивает Америку. «На следующем раунде переговоров должен быть представлен весь, а нее какой-то там ядерный арсенал России», – добавил он.сказал Антонов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что в Кремле пока не ознакомились детально с законопроектом, но обеспокоены подобной инициативой. При этом он выразил несогласие с авторами проекта, утверждающими, что Россия якобы придерживается стратегии «эскалации ради деэскалации».Напомним, действие договора СНВ-3 заканчивается в 2021 году. Им предусматривается сокращение ядерных боеголовок до 1550 единиц и до 700 единиц МБР, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков.