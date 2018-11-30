Левада-центр: Число россиян, одобряющих передачу Курил Японии, выросло
Информационная служба РБК, ссылаясь на свежие данные опроса, осуществлённого «Левада-центром», сообщает о характере общественного мнения в России по поводу подписания мирного договора с Японией. В опросе «Левада-центр», который продолжает не соглашаться со статусом НКО-иноагента, интересовало мнение россиян как по поводу самой Японии, так и по поводу «возможности передачи под юрисдикцию Токио Курильских островов».
Если верить публикации, то за последние два года число россиян, имеющих в отношении Японии и Южных Курил точку зрения «да пусть забирают», выросло с 7% до 17%. Именно 17% опрошенных, как утверждается в материале, заявили, что готовы поддержать передачу островов Японии.
С 48% до 61% выросло число россиян, которые, по заявлениям представителей «Левада-центра», положительно относятся к Японии.
При этом отмечено, что внимательно следят за «проблемой Курил» только 19% опрошенных, а 49% респондентов заявили, что «что-то об этом слышали». 31% опрошенных сообщили, что узнали о «проблеме» только от самих интервьюеров.
И это тот случай, когда с 31% сложно не согласиться. Из представленных данных не является понятным, для кого ситуация вдруг стала «проблемой». У России с Курилами никаких проблем нет, а если это проблема для Японии, в таком случае представителям «Левада-центра» стоило бы отправиться в Японию и провести опрос среди местного населения.
Самое интересное в том, что служба социологического мониторинга на данный момент не приводит мнения самих жителей Южных Курил.
Напомним, что проведённый ранее опрос в Японии местными службами мониторинга показал следующее: лишь 5% респондентов заявили, что Япония «должна соглашаться на возврат двух островов». Многие опрошенные считают, что «от России нужно «добиваться возврата 4-х островов», называемых Токио "северными территориями".
На самом деле, все эти публикации, в которых утверждается о росте "лояльности" россиян по вопросу передачи островов японцам, выглядят манипулированием общественного мнения.
Если верить публикации, то за последние два года число россиян, имеющих в отношении Японии и Южных Курил точку зрения «да пусть забирают», выросло с 7% до 17%. Именно 17% опрошенных, как утверждается в материале, заявили, что готовы поддержать передачу островов Японии.
С 48% до 61% выросло число россиян, которые, по заявлениям представителей «Левада-центра», положительно относятся к Японии.
При этом отмечено, что внимательно следят за «проблемой Курил» только 19% опрошенных, а 49% респондентов заявили, что «что-то об этом слышали». 31% опрошенных сообщили, что узнали о «проблеме» только от самих интервьюеров.
И это тот случай, когда с 31% сложно не согласиться. Из представленных данных не является понятным, для кого ситуация вдруг стала «проблемой». У России с Курилами никаких проблем нет, а если это проблема для Японии, в таком случае представителям «Левада-центра» стоило бы отправиться в Японию и провести опрос среди местного населения.
Самое интересное в том, что служба социологического мониторинга на данный момент не приводит мнения самих жителей Южных Курил.
Напомним, что проведённый ранее опрос в Японии местными службами мониторинга показал следующее: лишь 5% респондентов заявили, что Япония «должна соглашаться на возврат двух островов». Многие опрошенные считают, что «от России нужно «добиваться возврата 4-х островов», называемых Токио "северными территориями".
На самом деле, все эти публикации, в которых утверждается о росте "лояльности" россиян по вопросу передачи островов японцам, выглядят манипулированием общественного мнения.
- Использованы фотографии:
- кремлин.ру
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