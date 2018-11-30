Диверсионная группа ВСУ подорвалась на минном поле в Донбассе

Однако нашим военнослужащим даже не пришлось открывать огонь: отряд сам себя ликвидировал, зайдя на минное поле – в результате подрыва погибло не менее 5 человек, еще 8 получили ранения,

В среду украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) при попытке проникнуть на территорию Луганской республики подорвалась на собственном минном поле, передает Луганский информационный центр сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.По словам Марочко, военному ведомству республики стало заранее известно о решении командования ООС направить группу военнослужащих для совершения диверсий. Указанная группа в составе 20 человек была обнаружена около 6 часов вечера в районе села Сокольники. Она пыталась скрытно подойти к позициям ЛНР.рассказал представитель Народной милиции.После этого уцелевшие бойцы в панике открыли беспорядочную стрельбу и стали выносить погибших с целью скрыть факт провокации, добавил он.Обратившись к командованию ООС (Операции объединенных сил), Марочко посоветовал не жертвовать личным составом в угоду политическим амбициям Петра Порошенко. Он также призвал украинских военнослужащих «задуматься об исходе выполнении провокационных приказов», которые, подобно недавней провальной провокации в Керченском проливе, ведут лишь к жертвам среди простых солдат.Напомним, во вторник Марочко сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ в районе села Сокольники, с помощью которого корректировался артиллерийский огонь по территории ЛНР.