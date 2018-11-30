Бельгийское Минобороны заявило о "перехвате" российских Су-27
Министерство обороны Бельгии отрапортовало о "перехвате" истребителями F-16 королевских ВВС ,патрулирующих небо над Прибалтикой, российских Су-27 над Балтийским морем, сообщили в пресс-службе бельгийского военного ведомства.
Согласно сообщению бельгийских военных, самолеты королевских ВВС F-16, развернутые в Прибалтике для "обеспечения неприкосновенности воздушного пространства НАТО", в воздушном пространстве над Балтийским морем провели "перехват" группы самолетов Су-27 российских ВКС. Причиной этого стало "не предоставление русскими полетного плана". Перехват был произведен "для обеспечения безопасности граждан Евросоюза". При этом не уточняется количество самолетов с той и другой стороны.
"Перехватом" бельгийские пилоты назвали сближение и визуальный осмотр замеченных на радаре российских самолетов.
За последнюю декаду это уже третья встреча бельгийских и российских военных на Балтике. Как сообщают бельгийские СМИ, 22 ноября над бельгийскими фрегатами "Годеция" и "Луиза-Мария", которые участвовали в учениях НАТО на Балтике, на низкой высоте несколько раз пролетели российские Су-24. А за день до этого, 21 ноября, недалеко от того же фрегата "Годеция" всплыла российская подводная лодка, экипаж которой "не предпринимал никаких враждебных действий, но фотографировал бельгийские корабли".
Согласно сообщению бельгийских военных, самолеты королевских ВВС F-16, развернутые в Прибалтике для "обеспечения неприкосновенности воздушного пространства НАТО", в воздушном пространстве над Балтийским морем провели "перехват" группы самолетов Су-27 российских ВКС. Причиной этого стало "не предоставление русскими полетного плана". Перехват был произведен "для обеспечения безопасности граждан Евросоюза". При этом не уточняется количество самолетов с той и другой стороны.
"Перехватом" бельгийские пилоты назвали сближение и визуальный осмотр замеченных на радаре российских самолетов.
За последнюю декаду это уже третья встреча бельгийских и российских военных на Балтике. Как сообщают бельгийские СМИ, 22 ноября над бельгийскими фрегатами "Годеция" и "Луиза-Мария", которые участвовали в учениях НАТО на Балтике, на низкой высоте несколько раз пролетели российские Су-24. А за день до этого, 21 ноября, недалеко от того же фрегата "Годеция" всплыла российская подводная лодка, экипаж которой "не предпринимал никаких враждебных действий, но фотографировал бельгийские корабли".
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- https://www.sinodefenceforum.com/
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