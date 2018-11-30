Бельгийское Минобороны заявило о "перехвате" российских Су-27

Министерство обороны Бельгии отрапортовало о "перехвате" истребителями F-16 королевских ВВС ,патрулирующих небо над Прибалтикой, российских Су-27 над Балтийским морем, сообщили в пресс-службе бельгийского военного ведомства.Согласно сообщению бельгийских военных, самолеты королевских ВВС F-16, развернутые в Прибалтике для "обеспечения неприкосновенности воздушного пространства НАТО", в воздушном пространстве над Балтийским морем провели "перехват" группы самолетов Су-27 российских ВКС. Причиной этого стало "не предоставление русскими полетного плана". Перехват был произведен "для обеспечения безопасности граждан Евросоюза". При этом не уточняется количество самолетов с той и другой стороны."Перехватом" бельгийские пилоты назвали сближение и визуальный осмотр замеченных на радаре российских самолетов.За последнюю декаду это уже третья встреча бельгийских и российских военных на Балтике. Как сообщают бельгийские СМИ, 22 ноября над бельгийскими фрегатами "Годеция" и "Луиза-Мария", которые участвовали в учениях НАТО на Балтике, на низкой высоте несколько раз пролетели российские Су-24. А за день до этого, 21 ноября, недалеко от того же фрегата "Годеция" всплыла российская подводная лодка, экипаж которой "не предпринимал никаких враждебных действий, но фотографировал бельгийские корабли".