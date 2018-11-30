Климкин анонсировал разрыв 40 двусторонних соглашений с Россией

Украина в одностороннем порядке разорвет около сорока двухсторонних соглашений и договоров, заключенных с Россией до 2014 года, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Выступая в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1", глава внешнеполитического ведомства Украины в частности заявил, что на настоящий момент Киев уже разорвал 48 двухсторонних соглашений с Россией, еще 40 готовятся к расторжению. По его словам, все договора, заключенные между государствами до 2014 года - "не имеют смысла", в том числе и Договор о дружбе между Украиной и Россией, действие которого прекратится 31 марта 2019 года. Сейчас украинские власти готовят к расторжению очередные договора, которые нам не нужны, добавил Климкин. При этом он упомянул о том, что при разрыве договоров надо "действовать осторожно", чтобы не навредить Украине.Ранее Климкин заявил, что Украине не нужны дипломатические отношения с Россией, так как "они себя исчерпали". Но при этом о полном разрыве отношений между государствами в Киеве не говорят, заявляя, что это преждевременно.