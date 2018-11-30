В Анкаре переименована улица, на которой расположено посольство США

Турецкие СМИ сообщают о решении властей столицы страны по поводу переименования улицы, на которой расположено главное здание американского посольства. До настоящего момента улица имела номер 1478. Теперь местные власти в Анкаре решили, что у улицы должно быть имя американского борца за права темнокожего населения и исламского духовного просветителя Малколма Икса.Сообщается, что таблички с именем этого человека уже прикреплены на соответствующих местах в Анкаре.Ранее сообщалось о том, что столичные власти в Турции хотели присвоить улице название «Оливковая ветвь» - по названию операции, которую турецкие войска проводили на севере Сирии. Однако в связи с известной напряжённостью в отношениях с США было решено указать американцам на недостаточную демократию в их стране с помощью присвоения улице имени Малколма Икса.Малколм Икс (настоящее имя – Эль-Хадж Малик аш-Шаббас) был убит перед началом своего выступления в Нью-Йорке за реализацию прав чернокожих в 1965 году в возрасте 39 лет. Отец Малика аш-Шаббаса также был убит, когда мальчику было около шести лет. Убийство было совершено на почве расовой ненависти. В США Малколм Икс за свои взгляды становился объектом уголовного преследования. Чтобы оправдывать его аресты, выдвигались обвинения в кражах.На церемонию прощания с Малколмом Иксом пришли до 30 тысяч человек.В США обсуждается версия о том, что за убийством борца за права темнокожих стоит ФБР и другие американские спецслужбы. При этом в Штатах принято называть Малколма Икса "темнокожим расистом", против чего выступают представители местного мусульманского населения.Правозащитники в Турции заявили, что в США до сих пор не проведено объективных расследований дел, связанных с преступлениями на расовой и религиозной почве и не определена степень вины представителей американских спецслужб.