В НПО «Сплав» рассказали о копировании российских РСЗО за рубежом

Конечно, российские инженеры сталкиваются с такими проблемами, но связаны они, как правило, не со снарядами, которые весьма надежны и не нуждаются в постоянном обслуживании. Речь идет об эксплуатации установок,

Большинство иностранных систем, особенно 122 калибра, созданы на основе российских (советских) технологий, приводит РИА Новости слова управляющего директора НПО «Сплав» (входит в Ростех) Александра Смирнова.По его словам, сегодня рынок РСЗО растет, иностранные фирмы предлагают покупателям большое количество систем, и большая часть из них, особенно калибра 122 мм, сделаны на базе российских (советских) технологий, а некоторые детали просто скопированы.Кроме того, существует проблема нелицензионного ремонта российских систем за границей.пояснил директор.Он отметил, что рынок наводнен контрафактными запчастями, эксплуатантам боевых машин предлагаются по демпинговым ценам и ремонт, и техническое обслуживание РСЗО.Но после таких ремонтов российские специалисты сталкиваются со случаями, когда ракеты не сходят с пусковых установок.Еще не так давно ремонт производился за счет списанных систем залпового огня, но сейчас сроки службы боевых машин, поставленных за рубеж, подходят к концу. Так что совсем скоро осуществлять ремонт РСЗО за счет машин, уже не использующихся по предназначению, станет невозможно, пояснил агентству Смирнов.Напомним, в этом году в российские войска стали поступать новые РСЗО – «Торнадо-С», которые имеют улучшенные характеристики по дальности и точности стрельбы.В настоящее время на вооружении Ракетных войск и артиллерии стоят системы «Торнадо-Г» и «Град» калибра 122 мм, «Ураган» (220 мм), а также «Смерч» калибра 300 мм.