Мэй пригрозила России ужесточением санкций из-за Керченского инцидента

Великобритания будет добиваться ужесточения антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Такое заявление она сделала на борту самолета, летевшего в Буэнос-Айрес для участия в саммите G20.По словам Мэй, Британия всегда находилась и будет находиться на первой линии борьбы против России, и не перестанет призывать страны Евросоюза к ужесточению уже введенных санкций, а также введения новых ограничений против России "за ее поведение".Британский премьер-министр, комментируя инцидент в Керченском проливе, заявила, что "это часть шаблонного поведения России". По ее убеждению Россия незаконно задержала украинские катера и буксир и потребовала немедленно освободить как корабли, так и моряков, "которых незаконно удерживают". Кроме этого Мэй потребовала от России "способствовать деэскалации в акватории Азовского и Черного морей".Ранее с требованием освободить украинских моряков и корабли выступил Госдеп США, представитель которого заявил, что Соединенные Штаты посылают России "четкий сигнал", а невыполнение его грозит России "полной изоляцией".