Киев закрыл въезд на Украину для российских мужчин

Украинские власти вводят запрет на въезд на территорию Украины граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в социальной сети в Twitter.Запрет на въезд на Украину российским мужчинам уже подтвердили в Госпогранслужбе Украины. Глава пограничного ведомства Петр Цигикал заявил, что с сегодняшнего дня на пограничных пропускных пунктах вводятся усиленные меры контроля. Ограничивается въезд иностранных граждан, в первую очередь, граждан Российской Федерации. Гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет въезд на Украину запрещен. Мера введена на время действия военного положения. При этом в пограничном ведомстве уточнили, что запрет не будет действовать в случаях "гуманитарных поездок", например похорон или других мероприятий.По мнению украинского президента, запрет на въезд на Украину российских мужчин должен препятствовать "формированию на территории страны частных армий".Ранее Госпогранслужба Украины запретила въезд в Крым с украинской территории всем иностранным гражданам, при этом запрет на украинских граждан не распространяется.