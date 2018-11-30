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Киев закрыл въезд на Украину для российских мужчин

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Украинские власти вводят запрет на въезд на территорию Украины граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в социальной сети в Twitter.

Киев закрыл въезд на Украину для российских мужчин



Запрет на въезд на Украину российским мужчинам уже подтвердили в Госпогранслужбе Украины. Глава пограничного ведомства Петр Цигикал заявил, что с сегодняшнего дня на пограничных пропускных пунктах вводятся усиленные меры контроля. Ограничивается въезд иностранных граждан, в первую очередь, граждан Российской Федерации. Гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет въезд на Украину запрещен. Мера введена на время действия военного положения. При этом в пограничном ведомстве уточнили, что запрет не будет действовать в случаях "гуманитарных поездок", например похорон или других мероприятий.

По мнению украинского президента, запрет на въезд на Украину российских мужчин должен препятствовать "формированию на территории страны частных армий".

Ранее Госпогранслужба Украины запретила въезд в Крым с украинской территории всем иностранным гражданам, при этом запрет на украинских граждан не распространяется.
Использованы фотографии:
http://mvs.gov.ua/ru/
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