МО РФ ужесточает контроль над расходованием средств в ОПК
Военное ведомство обязало оборонные предприятия представлять отчеты, содержащие расширенный перечень документов, в которых должны быть детально расписаны материалы, изделия и комплектующие, необходимые для изготовления того или иного вида продукции, сообщает Коммерсантъ.
Таким образом ведомство рассчитывает усилить контроль над расходованием государственных средств. Приказ о порядке и сроках предоставления расширенного отчета подписан 8 октября 2018 года (выпущен в рамках изменений к постановлению правительства №47 от 19 января 1998 года).
Отчеты должны представляться в начале каждого месяца. В ответ Минобороны в течение 3-х дней будет направлять предприятиям квитанции с положительным или отрицательным заключением.
В приказе поясняется, что предприятие, выполняющее ГОЗ (поставляющее комплектующие по нему), ведет учет всех затрат и обязательств, в том числе кредиторских и дебиторских задолженностей, денежных средств и нематериальных активов по каждому госконтракту.
Ранее замминистра обороны Руслан Цаликов заявлял, что ведомство успешно продвигается в направлении повышения эффективности. По его словам «крайне важно не смешивать бюджетные деньги ГОЗ с другими, то есть обеспечить раздельный учет средств, используемых по заказу, и всех иных средств».
По словам военного источника, с введением новых требований у Минобороны появится представление о том, что происходит с продукцией, заказанной в рамках ГОЗ, так как сейчас ведомство не понимает, что происходит с деньгами, пока не получит сам товар.
Другие собеседники газеты полагают, что раздельный учет заметно усложнит работу предприятий, так как потребует выделения дополнительных сотрудников и денежных средств. Речь идет о принятии на работу дополнительно около 50 человек. Кроме того, необходимо потратить на налаживание обновленной системы контроля несколько миллионов рублей.
Однако эксперты называют ведение раздельно учета финансово-хозяйственной деятельности «здоровой тенденцией». По их словам, было наивным вести спецсчета в «оборонке», но при этом отказаться от контроля расходования средств в остальных частях бухучета.
Таким образом ведомство рассчитывает усилить контроль над расходованием государственных средств. Приказ о порядке и сроках предоставления расширенного отчета подписан 8 октября 2018 года (выпущен в рамках изменений к постановлению правительства №47 от 19 января 1998 года).
Отчеты должны представляться в начале каждого месяца. В ответ Минобороны в течение 3-х дней будет направлять предприятиям квитанции с положительным или отрицательным заключением.
В приказе поясняется, что предприятие, выполняющее ГОЗ (поставляющее комплектующие по нему), ведет учет всех затрат и обязательств, в том числе кредиторских и дебиторских задолженностей, денежных средств и нематериальных активов по каждому госконтракту.
Ранее замминистра обороны Руслан Цаликов заявлял, что ведомство успешно продвигается в направлении повышения эффективности. По его словам «крайне важно не смешивать бюджетные деньги ГОЗ с другими, то есть обеспечить раздельный учет средств, используемых по заказу, и всех иных средств».
По словам военного источника, с введением новых требований у Минобороны появится представление о том, что происходит с продукцией, заказанной в рамках ГОЗ, так как сейчас ведомство не понимает, что происходит с деньгами, пока не получит сам товар.
Другие собеседники газеты полагают, что раздельный учет заметно усложнит работу предприятий, так как потребует выделения дополнительных сотрудников и денежных средств. Речь идет о принятии на работу дополнительно около 50 человек. Кроме того, необходимо потратить на налаживание обновленной системы контроля несколько миллионов рублей.
Однако эксперты называют ведение раздельно учета финансово-хозяйственной деятельности «здоровой тенденцией». По их словам, было наивным вести спецсчета в «оборонке», но при этом отказаться от контроля расходования средств в остальных частях бухучета.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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