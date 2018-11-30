МО РФ создаст крупнейший в мире музей авиации

У площадки «Патриот» большая посещаемость, а вновь создаваемый «авиационный кластер» привлечет новых посетителей. И, конечно, в парке должна быть экспозиция с историческими самолетами. И если несколько единиц возьмут, в том числе из монинского музея, то в этом нет ничего страшного, так как ОАК будет поддерживать их в хорошем состоянии,

К 2020 году в подмосковном парке «Патриот» будет создан самый большой в мире музей военной авиации, сообщают Известия Для нового музея уже выделена территория площадью более 250 тыс. кв. м. Сейчас там ведутся работы по подготовке строительной площадки. По документам он будет числиться филиалом музея Вооруженных сил РФ.Главный терминал будет построен в виде самолета, на крыше которого соорудят смотровую площадку. С нее можно будет наблюдать за воздушными шоу, которые будут проводиться в праздничные дни – День Победы и День ВВС.На площадках музея будут представлены как сама техника, так и интерактивные галереи, последовательно рассказывающие об этапах отечественного авиастроения. «Воздушный кластер» получит парковку на 150 машино-мест. Две площадки будут отведены под вертолеты.Первые выставочные образцы поступят с заводов и авиачастей. Среди них – Су-57, Су-27, Су-30, Су-34.На территории музея будет также создана ремонтная зона со всем необходимым оборудованием. Она необходима для поддержания экспонатов в «надлежащем виде», отмечается в документации военного ведомства.Несколько самолетов переедут в парк «Патриот» из музея ВВС в Монино. Сам музей закрывать не планируется.сказал газете экс-командующий 4-ё армией ВВС и ПВО Валерий Горбенко.