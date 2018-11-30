ПВО Крыма усилили дивизионом ЗРПК "Панцирь-С"

Вслед за четвертым дивизионом зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", заступившем на боевое дежурство в Крыму, противовоздушная оборона полуострова пополнилась дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", сообщает пресс-служба Южного военного округа.Согласно сообщению, новейшие ЗРПК "Панцирь-С" поступили на вооружение зенитных подразделений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированных на Крымском полуострове. Поставка комплексов прошла в рамках программы перевооружения. Перед прибытием на полуостров, экипажи ЗРПК провели боевые стрельбы на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. Точное количество поступивших машин не сообщается, но ранее стало известно, что в одном дивизионе может находиться от 12 до 18 боевых машин.Ранее о том, что до конца 2018 года ПВО Крыма усилят дивизионом ЗРПК "Панцирь-С", сообщал командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" предназначен для прикрытия объектов от средств воздушного нападения в ближней зоне поражения. Комплекс способен поражать цели в любое время суток при любой погоде с высокой эффективностью. Кроме поражения средств воздушного нападения, может поражать и наземные (надводные) цели.