Из 4000 оповещённых резервистов в Чернигове откликнулись 19 "добровольцев"

Я собрал наше совещание для того, чтобы мы определили первоочередные меры по внедрению и обеспечению режима военного положения в отдельных регионах Украины. Хочу еще раз подчеркнуть - ни одного гражданского человека введение военного положения не коснется. Вместе с тем мы воспользуемся возможностями, которые предоставляет введенное военное положение для усиления возможности ВСУ для отражения российской агрессии.

Скажу так: мобилизации, в общем, сейчас нет, а вызовы осуществляются для возможного проведения сборов.

В министерстве иностранных дел России отметили реальный принцип, которым руководствовались власти Украины при введении военного положения. В главном внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что регионы, в которых режим ВП на Украине введён, являются преимущественно русскоязычными. Именно в этих 10 областях (от Одесской до Харьковской) проживают до 90% русскоязычных граждан Украины. В свою очередь это говорит об откровенном нарушении прав человека на Украине, на которое пошла действующая власть – дискриминация по языковому признаку.Сегодня введение военного положения в отдельных регионах Украины снова был вынужден комментировать президент страны Пётр Порошенко. По его словам, ВП таково, что «оно не коснётся ни одного гражданского человека».Такое заявление Порошенко сделал во время совещания по «усилению обороноспособности». Из заявления президента Украины, который продолжает давление на русскоязычных:Между тем, в администрациях регионов, где введено военное положение, заявлено о готовности к выполнению мобилизационных мер. Так, в администрации Черниговской области сообщили СМИ об оповещении о «возможном проведении военных сборов» почти 4 тысяч резервистов. При этом отмечено, что из этого числа в военкоматы прибыли (внимание!) 19 человек. Как заявил военный комиссар Черниговской области Александр Криворучко, «многие резервисты высказали готовность прибыть в военкомат в ближайшее время – по первому вызову». Были ли оповещения тем самым "первым вызовом", - не сообщается, как не сообщается и того, почему одни прибыли, а другие - нет.Дальнейшее «пояснение» от военкома: