Очередные учения ВСУ прошли на побережье Азовского моря

Очередные учения по отражению нападения на Азовское побережье провели вооруженные силы Украины. На этот раз был разыгран сценарий воздушной атаки на позиции украинской армии. Об успешном "отражении воздушного нападения" сообщила пресс-служба операции объединенных сил (ООС).Украинские силовики провели учения на побережье Азовского моря, в ходе которых поразили воздушные цели на морском направлении, сообщили в пресс-службе. В условном отражении нападения на украинские позиции участвовала ЗСУ-23-4 "Шилка", боевая машина "Стрела-10М", а также расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23-2. Авиацию противника изображала штурмовая и армейская авиация. Воздушные средства условного противника были условно уничтожены.В учениях принимали участие армейские руководители различных уровней, которые в ходе учений совершенствовали свои навыки в борьбе с авиацией противника, действующей на малых и предельно малых высотах.Ранее сообщалось, что Минобороны Украины анонсировало в начале декабря проведение боевых стрельб зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1 по морским надводным целям.