ВМС США получат очередной эсминец типа «Арли Бёрк»
В порт американского города Бостон (административной центр штата Массачусетс) прибыл новый эсминец «Томас Хаднер» класса «Арли Бёрк», сообщает Mil.Press FLOT.
В субботу здесь состоится церемония принятия корабля в боевой состав ВМС США.
Эсминец назван в честь летчика морской авиации США, награжденного в 1951 году Орденом Почета за «бесстрашие», проявленное в ходе войны в Корее. Хаднер прослужил в ВМС 26 лет. Умер в прошлом году в возрасте 93 лет.
«Томас Хаднер» – 66-й эсминец в серии «Арли Бёрк». Корабль был заложен в ноябре 2015 года, спущен на воду в апреле 2017-го. В мае текущего года завершил приемочные испытания. После введения в боевой состав ВМС отправится к месту постоянного базирования в Майпорт (Флорида).
По данным ресурса, «Томас Хаднер» является первым в партии из девяти кораблей версии Flight IIA: Technology Insertion, являющейся дальнейшим развитием линейки Flight IIA. Длина корпуса этих эсминцев увеличена до 155,29 м при сохранении прежней ширины в 20 м. Вертолетные ангары для них изготавливают из композитных материалов в целях снижения радиолокационной заметности. Корабли оснащаются боевой инфомационно-управляющей системой «Иджис» в версии Baseline 9.
Кроме того, при строительстве корабля были использованы некоторые элементы эсминцев третьего поколения – Flight III (строительство головного корабля этой версии началось в мае текущего года).
Эсминцы типа «Арли Бёр» оснащены двумя универсальными пусковыми установками Mk.41, способные запускать как зенитные, так и крылатые ракеты семейства «Томагавк». Также имеют на вооружении 130-мм орудие, шестиствольные зенитные установки (20 мм), крупнокалиберные пулеметы и 324-мм торпедные аппараты. На борту могут базироваться два вертолета SH-60 «Сихок».
Салют в честь прибытия в Бостон эсминца Thomas Hudner.
В субботу здесь состоится церемония принятия корабля в боевой состав ВМС США.
Эсминец назван в честь летчика морской авиации США, награжденного в 1951 году Орденом Почета за «бесстрашие», проявленное в ходе войны в Корее. Хаднер прослужил в ВМС 26 лет. Умер в прошлом году в возрасте 93 лет.
«Томас Хаднер» – 66-й эсминец в серии «Арли Бёрк». Корабль был заложен в ноябре 2015 года, спущен на воду в апреле 2017-го. В мае текущего года завершил приемочные испытания. После введения в боевой состав ВМС отправится к месту постоянного базирования в Майпорт (Флорида).
По данным ресурса, «Томас Хаднер» является первым в партии из девяти кораблей версии Flight IIA: Technology Insertion, являющейся дальнейшим развитием линейки Flight IIA. Длина корпуса этих эсминцев увеличена до 155,29 м при сохранении прежней ширины в 20 м. Вертолетные ангары для них изготавливают из композитных материалов в целях снижения радиолокационной заметности. Корабли оснащаются боевой инфомационно-управляющей системой «Иджис» в версии Baseline 9.
Кроме того, при строительстве корабля были использованы некоторые элементы эсминцев третьего поколения – Flight III (строительство головного корабля этой версии началось в мае текущего года).
Эсминцы типа «Арли Бёр» оснащены двумя универсальными пусковыми установками Mk.41, способные запускать как зенитные, так и крылатые ракеты семейства «Томагавк». Также имеют на вооружении 130-мм орудие, шестиствольные зенитные установки (20 мм), крупнокалиберные пулеметы и 324-мм торпедные аппараты. На борту могут базироваться два вертолета SH-60 «Сихок».
Салют в честь прибытия в Бостон эсминца Thomas Hudner.
- Использованы фотографии:
- https://navaltoday.com
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