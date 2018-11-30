Россия меняет правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
Военные корабли иностранных государств смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российской стороны. Такое требование вводится с 2019 года, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию, передает РИА Новости.
Как сообщил Мизинцев, ранее использование Севморпути иностранными судами никак не отражалось в российском законодательстве. Специально для исправления данной ситуации была создана межведомственная комиссия, которая разрабатывает соответствующие правовые акты. Итогом работы комиссии станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. В силу новый закон вступит к началу навигации следующего 2019 года.
Таким образом с 2019 года ни один иностранный военный корабль, включая подводные лодки, не уведомив Россию, не вправе будет следовать Севморпутем.
Ранее командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт заявил, что по убеждению США, Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всех стран мира.
Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны.
Как сообщил Мизинцев, ранее использование Севморпути иностранными судами никак не отражалось в российском законодательстве. Специально для исправления данной ситуации была создана межведомственная комиссия, которая разрабатывает соответствующие правовые акты. Итогом работы комиссии станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. В силу новый закон вступит к началу навигации следующего 2019 года.
Таким образом с 2019 года ни один иностранный военный корабль, включая подводные лодки, не уведомив Россию, не вправе будет следовать Севморпутем.
Ранее командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт заявил, что по убеждению США, Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всех стран мира.
Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны.
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- https://www.korabel.ru/
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