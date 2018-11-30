ВО-пятница: Женский дембельский альбом армии обороны Израиля
В рубрике «Клуб любителей пятницы» (она же – «ВО-пятница») представляем материал по израильской тематике. Однако посвящён он не очередным сводкам об ударах ВВС ЦАХАЛ по Сирии, не военным операциям израильского спецназа на территории сектора Газа и даже не «большой любви» Израиля и Ирана, которая на протяжении многих лет остаётся взаимной и продолжает «крепнуть».
В пятничном материале «Военного обозрения» представляем «женский» Израиль - в том смысле, что речь пойдёт об израильской армии как об одной из наиболее укомплектованных представительницами прекрасного пола. Назвать этих девушек представительницами пола слабого весьма сложно. Если для большинства армий мира женщина со штурмовым стрелковым оружием в ходе выполнения реальной боевой операции выглядит, скорее, нонсенсом, то для армии обороны Израиля это вполне будничное явление. При учёте того, что с соседями у Израиля дружеские отношения складывались, мягко говоря, непросто с первого дня существования этого государства, понадобилось привлечение к защите рубежей и представительниц женского пола. Женщины в Израиле - военнообязанные.
Несут службу, нужно сказать, практически повсеместно. Поблажек и исключений – минимум. С одной стороны – полнейшее равноправие, с другой – девчонок нередко становится жаль. Хотя... какие девчонки. Для израильской армии все – солдаты. И с точки зрения уставных отношений такой подход выглядит более чем оправданным, при учёте ещё и тех условий, в которых Израиль живёт на протяжении всей истории своей государственности.
Итак, небольшая подборка свежих фото о «женских» буднях ЦАХАЛа. Назовём это женский дембельский альбом армии обороны Израиля.
Это совсем не косметичка...
Макияж-камуфляж:
Перед заступлением на боевое дежурство в танковом подразделении:
В причёсках - полная "демократия":
Тут решили, что покороче - удобнее:
В строю:
Если пришло время покормить ребёнка (кстати, к тату на руках командование относится лояльно, как и к появлению грудничков на объекте):
Команда "К бою!":
В некоторых боевых подразделениях ЦАХАЛ число женщин составляет до четверти личного состава. Один из примеров - батальон Каракаль, где число женщин продолжает расти.
Для справки: в 2008 году всего около 2,5% призванных женщин направлялись служить в боевые части.
Дополнительно в "дембельский" альбом:
Планируются аналогичные выпуски и о представительницах прекрасного пола в других армиях мира.
В пятничном материале «Военного обозрения» представляем «женский» Израиль - в том смысле, что речь пойдёт об израильской армии как об одной из наиболее укомплектованных представительницами прекрасного пола. Назвать этих девушек представительницами пола слабого весьма сложно. Если для большинства армий мира женщина со штурмовым стрелковым оружием в ходе выполнения реальной боевой операции выглядит, скорее, нонсенсом, то для армии обороны Израиля это вполне будничное явление. При учёте того, что с соседями у Израиля дружеские отношения складывались, мягко говоря, непросто с первого дня существования этого государства, понадобилось привлечение к защите рубежей и представительниц женского пола. Женщины в Израиле - военнообязанные.
Несут службу, нужно сказать, практически повсеместно. Поблажек и исключений – минимум. С одной стороны – полнейшее равноправие, с другой – девчонок нередко становится жаль. Хотя... какие девчонки. Для израильской армии все – солдаты. И с точки зрения уставных отношений такой подход выглядит более чем оправданным, при учёте ещё и тех условий, в которых Израиль живёт на протяжении всей истории своей государственности.
Итак, небольшая подборка свежих фото о «женских» буднях ЦАХАЛа. Назовём это женский дембельский альбом армии обороны Израиля.
Это совсем не косметичка...
Макияж-камуфляж:
Перед заступлением на боевое дежурство в танковом подразделении:
В причёсках - полная "демократия":
Тут решили, что покороче - удобнее:
В строю:
Если пришло время покормить ребёнка (кстати, к тату на руках командование относится лояльно, как и к появлению грудничков на объекте):
Команда "К бою!":
В некоторых боевых подразделениях ЦАХАЛ число женщин составляет до четверти личного состава. Один из примеров - батальон Каракаль, где число женщин продолжает расти.
Для справки: в 2008 году всего около 2,5% призванных женщин направлялись служить в боевые части.
Дополнительно в "дембельский" альбом:
Планируются аналогичные выпуски и о представительницах прекрасного пола в других армиях мира.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/ЦАХАЛ
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