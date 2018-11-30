В США назвали самые смертоносные корабли ВМФ РФ
Американский эксперт Марк Эпископос в своей статье для журнала National Interest, назвал 5 самых, по его мнению, опасных кораблей российского флота.
Его список открывает флагман Северного флота атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», основная задача которого заключается в «преследовании и уничтожении американских авианосцев» с помощью широкого спектра противокорабельных ракет. Для повышения эффективности борьбы с авиацией корабль также планируется вооружить зенитной системой С-400 (сейчас он оснащен ЗРК С-300Ф). Кроме того, рассматривается возможность вооружения его гиперзвуковыми ракетами 3М22 «Циркон», пишет эксперт.
Следующим идет ракетный крейсер «Москва», введенный в эксплуатацию в 1982 году. Он имеет туже «философию», что и «Петр Великий», только с акцентом на экономическую эффективность. Шестнадцать противокорабельных ракет Р-500 «Базальт» и ЗРК С-300Ф делают флагман Черноморского флота очень опасным для авианосных групп противника.
Третье место занял корвет «Сообразительный» проекта 20380, использующий «модульное противолодочное оружие» – систему «Пакет-НК», позволяющей через интегрированную командную систему из одной и той же установки применять тепловые торпеды МТТ и противоторпеды М-15.
Далее следует эсминец «Настойчивый» – флагман Балтийского флота, вооруженный грозными противокорабельными ракетами П-270 «Москит».
Авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» досталось пятое «почетное» место. Сегодня это единственный авианосец в России, пишет эксперт. По его данным, в настоящее российские конструкторы закладывают основу для создания новейшего авианосца «лидер-класса», который может появиться в середине 2020 годов.
И хотя «Кузнецов» не раз сталкивался с различными проблемами, он представляет собой серьезную угрозу. Крейсер несет на борту истребители Су-33 и МиГ-29К, зенитные комплексы «Кинжал» и «Кортик», а также противокорабельные ракеты «Гранит». Видимо, поэтому российское военное ведомство классифицирует его как авианесущий крейсер, а не как авианосец, заключает автор.
Его список открывает флагман Северного флота атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», основная задача которого заключается в «преследовании и уничтожении американских авианосцев» с помощью широкого спектра противокорабельных ракет. Для повышения эффективности борьбы с авиацией корабль также планируется вооружить зенитной системой С-400 (сейчас он оснащен ЗРК С-300Ф). Кроме того, рассматривается возможность вооружения его гиперзвуковыми ракетами 3М22 «Циркон», пишет эксперт.
Следующим идет ракетный крейсер «Москва», введенный в эксплуатацию в 1982 году. Он имеет туже «философию», что и «Петр Великий», только с акцентом на экономическую эффективность. Шестнадцать противокорабельных ракет Р-500 «Базальт» и ЗРК С-300Ф делают флагман Черноморского флота очень опасным для авианосных групп противника.
Третье место занял корвет «Сообразительный» проекта 20380, использующий «модульное противолодочное оружие» – систему «Пакет-НК», позволяющей через интегрированную командную систему из одной и той же установки применять тепловые торпеды МТТ и противоторпеды М-15.
Далее следует эсминец «Настойчивый» – флагман Балтийского флота, вооруженный грозными противокорабельными ракетами П-270 «Москит».
Авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» досталось пятое «почетное» место. Сегодня это единственный авианосец в России, пишет эксперт. По его данным, в настоящее российские конструкторы закладывают основу для создания новейшего авианосца «лидер-класса», который может появиться в середине 2020 годов.
И хотя «Кузнецов» не раз сталкивался с различными проблемами, он представляет собой серьезную угрозу. Крейсер несет на борту истребители Су-33 и МиГ-29К, зенитные комплексы «Кинжал» и «Кортик», а также противокорабельные ракеты «Гранит». Видимо, поэтому российское военное ведомство классифицирует его как авианесущий крейсер, а не как авианосец, заключает автор.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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