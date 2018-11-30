ОБСЕ не будет расследовать факты о детских радикальных лагерях на Украине
Специальная мониторинговая миссия (СММ) на Украине изучила информацию иностранных СМИ о том, что на Украине существуют детские лагеря, в которых члены праворадикальных группировок учат детей убивать, заявил в интервью РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
По словам Гремингера, сотрудники СММ ОБСЕ усмотрели в действиях праворадикалов, выступающих в роли воспитателей в детских лагерях, признаки преступной деятельности, но ничего поделать не могут, так как у организации нет прав вести расследование. Таким образом, добавил он, СММ ОБСЕ может только "внимательно следить" за развитием событий, а расследование таких фактов должны проводить украинские власти.
О каких расследованиях говорит генсек ОБСЕ Томас Гремингер и кем они будут вестись, если даже при наличии снятых репортажей и опубликованной информации в европейских и американских СМИ, украинские власти продолжают настаивать на том, что все показанное и опубликованное не имеет не имеет к этой самой власти никакого отношения? Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, министерство которого и обвиняется в финансировании праворадикальных детских лагерей, категорически отрицает вину, заявляя, что все опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности, а упомянутые в репортаже радикалы из группировки "Соколы Свободы" организовали лагерь на свои средства.
Ранее на телеканале "Евроньюс" показали репортаж о детском летнем лагере в Тернопольской области, где детей в возрасте от 8 до 16 лет обучают обращению с оружием. При этом "наставник" из ультраправой радикально-националистической партии "Свобода" заявляет детям, что якобы можно стрелять по жителям ЛНР и ДНР. Аналогичный репортаж вышел и в американском издании Washington Post.
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По словам Гремингера, сотрудники СММ ОБСЕ усмотрели в действиях праворадикалов, выступающих в роли воспитателей в детских лагерях, признаки преступной деятельности, но ничего поделать не могут, так как у организации нет прав вести расследование. Таким образом, добавил он, СММ ОБСЕ может только "внимательно следить" за развитием событий, а расследование таких фактов должны проводить украинские власти.
О каких расследованиях говорит генсек ОБСЕ Томас Гремингер и кем они будут вестись, если даже при наличии снятых репортажей и опубликованной информации в европейских и американских СМИ, украинские власти продолжают настаивать на том, что все показанное и опубликованное не имеет не имеет к этой самой власти никакого отношения? Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, министерство которого и обвиняется в финансировании праворадикальных детских лагерей, категорически отрицает вину, заявляя, что все опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности, а упомянутые в репортаже радикалы из группировки "Соколы Свободы" организовали лагерь на свои средства.
Ранее на телеканале "Евроньюс" показали репортаж о детском летнем лагере в Тернопольской области, где детей в возрасте от 8 до 16 лет обучают обращению с оружием. При этом "наставник" из ультраправой радикально-националистической партии "Свобода" заявляет детям, что якобы можно стрелять по жителям ЛНР и ДНР. Аналогичный репортаж вышел и в американском издании Washington Post.
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