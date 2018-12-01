Закат АК производства ГДР
Третья, заключительная часть видео о немецких автоматах Калашникова посвящена рассказу о том, как завершилась история их производства.
В 1984 году произошёл переход Германской Демократической Республики на уменьшенный калибр автоматов Калашникова. Этот вид оружия стрелял новым патроном 5,45×39 мм. Константин Подгорнов, специалист по истории АК, даёт подробнейшее описание немецкого автомата Калашникова и его особенностей, обращая внимание на то, что он по своим характеристикам был точной копией советского автомата АК-74 (копией с небольшими нюансами).
На вооружении армии ГДР были также ручные пулемёты Калашникова. Однако в самой стране не велось производство этого вида оружия. Большими партиями ручные пулемёты поставлял Советский Союз.
Когда рухнула Берлинская стена, когда произошло объединение двух республик - ГДР и ФРГ, новая, единая, Германия перешла на стандарты НАТО. Это привело к тому, что немецкие автоматы Калашникова стали невостребованным, и их производство в Германии подошло к своему концу.
Куда же исчезли ненужные для внутреннего использования огромные запасы АК немецкого производства? Смотрите видео «Калашников Вокруг Света: Немецкие АК из ГДР. Часть 3»
В 1984 году произошёл переход Германской Демократической Республики на уменьшенный калибр автоматов Калашникова. Этот вид оружия стрелял новым патроном 5,45×39 мм. Константин Подгорнов, специалист по истории АК, даёт подробнейшее описание немецкого автомата Калашникова и его особенностей, обращая внимание на то, что он по своим характеристикам был точной копией советского автомата АК-74 (копией с небольшими нюансами).
На вооружении армии ГДР были также ручные пулемёты Калашникова. Однако в самой стране не велось производство этого вида оружия. Большими партиями ручные пулемёты поставлял Советский Союз.
Когда рухнула Берлинская стена, когда произошло объединение двух республик - ГДР и ФРГ, новая, единая, Германия перешла на стандарты НАТО. Это привело к тому, что немецкие автоматы Калашникова стали невостребованным, и их производство в Германии подошло к своему концу.
Куда же исчезли ненужные для внутреннего использования огромные запасы АК немецкого производства? Смотрите видео «Калашников Вокруг Света: Немецкие АК из ГДР. Часть 3»
- Использованы фотографии:
- Концерн Калашников
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