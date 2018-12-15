Автоматический гранатомёт XM175 (США)
В течение шестидесятых годов американские специалисты-оружейники занимались изучением вопросов создания перспективных автоматических гранатометов, а также разрабатывали проекты такого рода. Часть созданных образцов имела минимальные шансы поступить на вооружение. К примеру, опытный гранатомет XM175 смог лишь пройти испытания, после чего от него отказались. Он не устроил потенциального заказчика, но за время проектирования и испытаний помог изучить и проработать некоторые технические решения.
История проекта XM175 началась в апреле 1964 года с соглашения между организацией Springfield Armory и коммерческой компанией Hughes Tools Company. К этому времени военные инженеры из Спригфилдского арсенала успели проработать несколько концепций перспективного автоматического гранатомета, и теперь некоторые из них планировалось реализовать в металле. При этом арсенал не мог выполнить все работы самостоятельно, и потому к проектированию и последующему изготовлению оружия привлекли компанию «Хьюз».
Сохранившийся XM175
Идея, предложенная Springfield Armory, заключалась в создании легкого станкового автоматического гранатомета, пригодного для использования как с переносной треногой, так и на транспортных средствах. При этом новое оружие могло бы стать полноценной заменой существующему крупнокалиберному пулемету M2HB. Сокращение габаритов и массы относительно последнего позволяло упростить эксплуатацию, а использование 40-мм осколочных гранат – существенно повысить огневую мощь.
Первый контракт, подписанный двумя организациями, предусматривал разработку полноценного проекта будущего гранатомета с последующим производством и испытаниями одного опытного образца. Забегая вперед, следует отметить, что в ноябре 1965 года исходный контракт изменили. Прежде всего, изменения предусматривали выпуск второго прототипа.
Перспективный проект получил рабочее обозначение XM175. В дальнейшем, после успешного прохождения испытаний и принятия на вооружение, изделие могло лишиться литеры «X», указывавшей на текущий статус проекта. Однако этого так и не произошло.
Организации-разработчики решили строить перспективное оружие на основе автоматики с отдачей ствола при его коротком ходе. Очевидно, такая система позволяла максимально упростить и облегчить гранатомет при одновременном получении желаемых технических и боевых характеристик. Также удалось обеспечить неплохую эргономику оружия.
Главным агрегатом гранатомета XM175 стала металлическая ствольная коробка с откидной крышкой и съемной задней стенкой. Передняя часть коробки предназначалась для установки ствола с мощной возвратной пружиной и потому имела форму, близкую к цилиндрической. За ней на верхней поверхности коробки предусматривался П-образный выступ. Основные устройства автоматики помещались в увеличенной задней части коробки с прямоугольным поперечным сечением. Этот отсек сверху закрывался крышкой, установленной на шарнире и откидываемой вперед. Сбоку на основной части ствольной коробки имелись окна для подачи ленты с выстрелами и выброса пустых гильз. На одном из них – в зависимости от требований оружейной установки – монтировался механизм боепитания. На правом борту коробки располагался продольный кожух с механизмом взведения. При помощи вытягиваемой назад рукоятки осуществлялось управление затвором.
Оружие получило нарезной 40-мм ствол длиной 19,7 дюйма (500 мм). Вблизи дульной части ствола имелось кольцо для взаимодействия с возвратной пружиной. Последняя надевалась на ствол, после чего оказывалась между его кольцом и соответствующим упором внутри ствольной коробки. На некотором расстоянии от казенника, ближе к центру ствола, предусматривались боевые упоры для сцепления с затвором особой конструкции. Оружие должно было иметь минимальные габариты, и потому конструкторам пришлось использовать нестандартные решения.
XM175 оснащался т.н. набегающим затвором: передняя часть этой крупной детали перед выстрелом должна была надеваться на ствол и сцепляться с ним. Затвор получил прямоугольную переднюю часть с цилиндрическим каналом под ствол. В полостях по бокам находились боевые упоры, способные перемещаться под действием пазов ствольной коробки и сцепляться со стволом. За прямоугольной частью затвора сверху и снизу находились планки, между которыми должны были проходить боеприпасы. Нижняя имела упор для сцепления с шепталом спускового механизма. Цилиндрическая задняя часть затвора имела полость под ударник и отвечала за запирание ствола.
Затвор получил собственные возвратные и буферные пружины. При этом минимальные габариты оружия заставили конструкторов использовать сразу несколько пружин. Снизу сзади затвор подпирался парой возвратных пружин малого диаметра, закрепленных на направляющих стержнях. Пара менее длинных пружин большего диаметра располагалась рядом с ними и выполняла функции буфера, поглощающего часть энергии отката затвора.
Гранатомет оснастили УСМ куркового типа с возможностью только автоматического огня. Управление спуском осуществлялось при помощи клавиши-гашетки на задней стенке оружия. Рядом с ней находился предохранитель, блокировавший спуск.
Новое оружие было рассчитано под выстрел типа 40х46 мм. Гранаты предлагалось транспортировать и подавать в оружие при помощи металлической ленты, которую можно было переносить в коробах. Конструкторы приняли во внимание тот факт, что на разной технике гранатомет может устанавливаться по-разному. В связи с этим была обеспечена возможность переноса приемника ленты на нужную сторону. Эту операцию можно было осуществить в любое время и без использования какого-либо сложного оборудования. Средства подачи боеприпасов просто переставлялись с одного борта оружия на другой.
Приемник ленты представлял собой горизонтально расположенный короб, устанавливаемый на правый или левый борт ствольной коробки. Внутри оружия при этом оказывалась часть деталей, обеспечивавшая связь боепитания со стволом и затвором. Возвратно-поступательное движение деталей оружия передавалось системе боепитания и использовалось для проталкивания ленты в нужном направлении. С точки зрения конструкции такие устройства гранатомета XM175 были похожи на оснащение пулеметов с ленточным питанием.
Стандартной для гранатомета считалась лента на 20 выстрелов. При необходимости две такие ленты можно было соединить в одну на 40. Дальнейшее удлинение ленты было невозможным по причине ограниченных характеристик механизма подачи. Повышенная нагрузка на систему боепитания могла привести к отказам, а также к проблемам с работой затвора.
Автоматический гранатомет получил прицельные приспособления от однозарядного M79, использовавшего те же боеприпасы. Спереди на ствольной коробке расположили стойку с мушкой, а на небольшом расстоянии от нее находилась рамка с подвижным целиком. Перемещения последнего позволяли подстраивать прицел по дальности. В походном положении рамка с целиком укладывались поворотом вперед.
В распоряжении стрелка имелась пара задних вертикальных рукояток. Между рукоятками находилась клавиша управления огнем. Рядом с ней поместили флажок предохранителя. С точки зрения эргономики и удобства наведения новый гранатомет XM175 был максимально похож на существующие пулеметы, в том числе на крупнокалиберный M2HB.
Гранатомет предназначался для монтажа на станке или иной подобной установке. Для этого в средней части ствольной коробки, рядом с центром тяжести, предусмотрели цапфы. Изделие планировалось монтировать на U-образных шкворнях, которые, в свою очередь, могли закрепляться на любых совместимых станках. В определенных случаях гранатомет мог получать и жесткие крепления без возможности наведения.
Общая длина автоматического гранатомета XM175 составляла 32,9 дюйма (836 мм), ширина с учетом приемника ленты – 10,5 дюйма (268 мм), высота без коробки с боекомплектом и установки – 5,5 дюйма (140 мм). Перестановка приемника ленты на тот или другой борт не влияла на общие габариты оружия. Масса гранатомета без боекомплекта – 35 фунтов или 15,9 кг. Стандартный станок-тренога для пулемета M2HB добавлял 20 кг массы. Расчетная скорострельность составляла 350 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы определялась в 2,2 км, хотя эффективная не превышала 350-400 м.
Изделие XM175 отличалось от других разработок своего времени особым принципом действия автоматики, использовавшей отдачу ствола и набегающий затвор. Перед началом стрельбы требовалось взвести оружие при помощи боковой рукоятки. После этого затвор оказывался в крайнем заднем положении, а механизм подачи ленты выводил очередной боеприпас на линию досылания.
При нажатии на гашетку затвор освобождался и смещался вперед, осуществляя досылание гранаты и набегая своей передней частью на ствол. В крайнем переднем положении затвора качающиеся боевые упоры входили в соответствующие пазы на стволе. После этого освобождался курок, и происходил выстрел. Под действием отдачи ствол и затвор начинали движение назад, сжимая свои возвратные пружины, и вместе проходили 2 дюйма (50,8 мм). На отметке 2,25 дюйма (57,15 мм) от начала движения ствол отпирался, после чего возвратная пружина отправляла его в исходное положение. Затвор, в свою очередь, продолжал движение, выбрасывал гильзу и активировал подачу нового боеприпаса. Далее, в зависимости от положения спускового крючка и шептала, либо выполнял новый выстрел, либо становился на взвод.
В 1965 году компания Hughes Tools завершила разработку нового проекта и построила первый опытный образец перспективного гранатомета. Первое изделие XM175 отправили на полигон для выполнения всех необходимых проверок. Через несколько месяцев после этого существующий контракт, оговаривавший условия создания и выпуска нового оружия, был скорректирован. Заказчик в лице Springfield Armory потребовал представить второй опытный образец. Дальнейшие испытания осуществлялись при помощи двух прототипов.
Станковый автоматический гранатомет XM175 рассматривался, в первую очередь, как стенд для отработки новых технических решений и не предназначался для скорейшего запуска в серийное производство. При этом его доработанная версия, улучшенная по результатам испытаний и приведенная в соответствие с пожеланиями армии, вполне могла попасть в арсеналы. Тем не менее, насколько известно, такое оружие не вышло за пределы полигонов.
Спрингфилдский арсенал и «Хьюз» продолжали испытания нового оружия в течение нескольких лет. За это время было проведено огромное количество стрельб в разных условиях, по различным целям и т.д. Пара прототипов сделала в общей сложности 100 тыс. выстрелов. Естественно, постоянно имели место различные неполадки, задержки в стрельбе и т.д. Однако специалисты двух организаций быстро находили причины проблем и исправляли их. Параллельно осуществлялся сбор данных о реальных особенностях работы использованной механики.
Точные сведения о дальнейшей судьбе двух прототипов и проекта в целом отсутствуют. Данные из разных источников могут, как минимум, не совпадать. Согласно одним данным, после нескольких лет опытно-конструкторских работ проект XM175 был закрыт в связи с решением всех поставленных задач. Ученые и инженеры собрали требуемый объем данных, которые теперь можно было использовать при создании новых автоматических гранатометов. К этому времени было собрано лишь два опытных изделия, а серийное производство не запускалось.
Согласно иным источникам, XM175 все же дошел до выпуска малой серией. Ограниченное число таких гранатометов могло попасть в армейские части для проведения войсковых испытаний. По очевидным причинам, оружие могли опробовать не только на территории США, но и во Вьетнаме. Тем не менее, массовое производство так и не было запущено, и на вооружение гранатомет не принимался. Мелкосерийные изделия применялись в боях и в течение нескольких лет дополняли другое вооружение американских войск.
Какая из двух версий соответствует действительности – неизвестно. На основании доступных данных с уверенностью можно говорить лишь о существовании двух опытных образцов. Возможно, что в будущем будут опубликованы новые данные, однозначно подтверждающие или опровергающие выпуск других гранатометов.
Достоверно известно, что до нашего времени сохранился, как минимум, один из опытных гранатометов типа XM175. В первой половине семидесятых годов он вошел в собрание National Armed Forces Museum Advisory Board Collection. Любопытно, что музейный гранатомет внешне заметно отличается от другого прототипа, присутствующего на фотографиях конца шестидесятых. Это говорит о том, что по мере продолжения работ проект изменялся, как минимум, в плане экстерьера изделий. Кроме того, такие отличия известных образцов могут быть косвенным доказательством версии о производстве малой серией.
Впрочем, вне зависимости от того, какая версия соответствует действительности, станковый автоматический гранатомет XM175 не был принят на вооружение, не выпускался массово и не получил широкого распространения. Одновременно с этим длительные всесторонние испытания позволили американским специалистам собрать большой объем данных. Даже в роли экспериментального образца и платформы для отработки решений гранатомет XM175 внес самый серьезный вклад в дальнейшее развитие всего направления.
По материалам:
http://fas.org/
https://bevfitchett.us/
http://kyhistory.pastperfectonline.com/
Chinn G.M. The Machine Gun, Vol. Five. 1987.
Карпенко А.В. Автоматические гранатометы – оружие XX века. М.: Цейхгауз, 2007.
История проекта XM175 началась в апреле 1964 года с соглашения между организацией Springfield Armory и коммерческой компанией Hughes Tools Company. К этому времени военные инженеры из Спригфилдского арсенала успели проработать несколько концепций перспективного автоматического гранатомета, и теперь некоторые из них планировалось реализовать в металле. При этом арсенал не мог выполнить все работы самостоятельно, и потому к проектированию и последующему изготовлению оружия привлекли компанию «Хьюз».
Сохранившийся XM175
Идея, предложенная Springfield Armory, заключалась в создании легкого станкового автоматического гранатомета, пригодного для использования как с переносной треногой, так и на транспортных средствах. При этом новое оружие могло бы стать полноценной заменой существующему крупнокалиберному пулемету M2HB. Сокращение габаритов и массы относительно последнего позволяло упростить эксплуатацию, а использование 40-мм осколочных гранат – существенно повысить огневую мощь.
Первый контракт, подписанный двумя организациями, предусматривал разработку полноценного проекта будущего гранатомета с последующим производством и испытаниями одного опытного образца. Забегая вперед, следует отметить, что в ноябре 1965 года исходный контракт изменили. Прежде всего, изменения предусматривали выпуск второго прототипа.
Перспективный проект получил рабочее обозначение XM175. В дальнейшем, после успешного прохождения испытаний и принятия на вооружение, изделие могло лишиться литеры «X», указывавшей на текущий статус проекта. Однако этого так и не произошло.
Организации-разработчики решили строить перспективное оружие на основе автоматики с отдачей ствола при его коротком ходе. Очевидно, такая система позволяла максимально упростить и облегчить гранатомет при одновременном получении желаемых технических и боевых характеристик. Также удалось обеспечить неплохую эргономику оружия.
Главным агрегатом гранатомета XM175 стала металлическая ствольная коробка с откидной крышкой и съемной задней стенкой. Передняя часть коробки предназначалась для установки ствола с мощной возвратной пружиной и потому имела форму, близкую к цилиндрической. За ней на верхней поверхности коробки предусматривался П-образный выступ. Основные устройства автоматики помещались в увеличенной задней части коробки с прямоугольным поперечным сечением. Этот отсек сверху закрывался крышкой, установленной на шарнире и откидываемой вперед. Сбоку на основной части ствольной коробки имелись окна для подачи ленты с выстрелами и выброса пустых гильз. На одном из них – в зависимости от требований оружейной установки – монтировался механизм боепитания. На правом борту коробки располагался продольный кожух с механизмом взведения. При помощи вытягиваемой назад рукоятки осуществлялось управление затвором.
Оружие получило нарезной 40-мм ствол длиной 19,7 дюйма (500 мм). Вблизи дульной части ствола имелось кольцо для взаимодействия с возвратной пружиной. Последняя надевалась на ствол, после чего оказывалась между его кольцом и соответствующим упором внутри ствольной коробки. На некотором расстоянии от казенника, ближе к центру ствола, предусматривались боевые упоры для сцепления с затвором особой конструкции. Оружие должно было иметь минимальные габариты, и потому конструкторам пришлось использовать нестандартные решения.
XM175 оснащался т.н. набегающим затвором: передняя часть этой крупной детали перед выстрелом должна была надеваться на ствол и сцепляться с ним. Затвор получил прямоугольную переднюю часть с цилиндрическим каналом под ствол. В полостях по бокам находились боевые упоры, способные перемещаться под действием пазов ствольной коробки и сцепляться со стволом. За прямоугольной частью затвора сверху и снизу находились планки, между которыми должны были проходить боеприпасы. Нижняя имела упор для сцепления с шепталом спускового механизма. Цилиндрическая задняя часть затвора имела полость под ударник и отвечала за запирание ствола.
Затвор получил собственные возвратные и буферные пружины. При этом минимальные габариты оружия заставили конструкторов использовать сразу несколько пружин. Снизу сзади затвор подпирался парой возвратных пружин малого диаметра, закрепленных на направляющих стержнях. Пара менее длинных пружин большего диаметра располагалась рядом с ними и выполняла функции буфера, поглощающего часть энергии отката затвора.
Гранатомет оснастили УСМ куркового типа с возможностью только автоматического огня. Управление спуском осуществлялось при помощи клавиши-гашетки на задней стенке оружия. Рядом с ней находился предохранитель, блокировавший спуск.
Новое оружие было рассчитано под выстрел типа 40х46 мм. Гранаты предлагалось транспортировать и подавать в оружие при помощи металлической ленты, которую можно было переносить в коробах. Конструкторы приняли во внимание тот факт, что на разной технике гранатомет может устанавливаться по-разному. В связи с этим была обеспечена возможность переноса приемника ленты на нужную сторону. Эту операцию можно было осуществить в любое время и без использования какого-либо сложного оборудования. Средства подачи боеприпасов просто переставлялись с одного борта оружия на другой.
Приемник ленты представлял собой горизонтально расположенный короб, устанавливаемый на правый или левый борт ствольной коробки. Внутри оружия при этом оказывалась часть деталей, обеспечивавшая связь боепитания со стволом и затвором. Возвратно-поступательное движение деталей оружия передавалось системе боепитания и использовалось для проталкивания ленты в нужном направлении. С точки зрения конструкции такие устройства гранатомета XM175 были похожи на оснащение пулеметов с ленточным питанием.
Стандартной для гранатомета считалась лента на 20 выстрелов. При необходимости две такие ленты можно было соединить в одну на 40. Дальнейшее удлинение ленты было невозможным по причине ограниченных характеристик механизма подачи. Повышенная нагрузка на систему боепитания могла привести к отказам, а также к проблемам с работой затвора.
Автоматический гранатомет получил прицельные приспособления от однозарядного M79, использовавшего те же боеприпасы. Спереди на ствольной коробке расположили стойку с мушкой, а на небольшом расстоянии от нее находилась рамка с подвижным целиком. Перемещения последнего позволяли подстраивать прицел по дальности. В походном положении рамка с целиком укладывались поворотом вперед.
В распоряжении стрелка имелась пара задних вертикальных рукояток. Между рукоятками находилась клавиша управления огнем. Рядом с ней поместили флажок предохранителя. С точки зрения эргономики и удобства наведения новый гранатомет XM175 был максимально похож на существующие пулеметы, в том числе на крупнокалиберный M2HB.
Гранатомет предназначался для монтажа на станке или иной подобной установке. Для этого в средней части ствольной коробки, рядом с центром тяжести, предусмотрели цапфы. Изделие планировалось монтировать на U-образных шкворнях, которые, в свою очередь, могли закрепляться на любых совместимых станках. В определенных случаях гранатомет мог получать и жесткие крепления без возможности наведения.
Общая длина автоматического гранатомета XM175 составляла 32,9 дюйма (836 мм), ширина с учетом приемника ленты – 10,5 дюйма (268 мм), высота без коробки с боекомплектом и установки – 5,5 дюйма (140 мм). Перестановка приемника ленты на тот или другой борт не влияла на общие габариты оружия. Масса гранатомета без боекомплекта – 35 фунтов или 15,9 кг. Стандартный станок-тренога для пулемета M2HB добавлял 20 кг массы. Расчетная скорострельность составляла 350 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы определялась в 2,2 км, хотя эффективная не превышала 350-400 м.
Изделие XM175 отличалось от других разработок своего времени особым принципом действия автоматики, использовавшей отдачу ствола и набегающий затвор. Перед началом стрельбы требовалось взвести оружие при помощи боковой рукоятки. После этого затвор оказывался в крайнем заднем положении, а механизм подачи ленты выводил очередной боеприпас на линию досылания.
При нажатии на гашетку затвор освобождался и смещался вперед, осуществляя досылание гранаты и набегая своей передней частью на ствол. В крайнем переднем положении затвора качающиеся боевые упоры входили в соответствующие пазы на стволе. После этого освобождался курок, и происходил выстрел. Под действием отдачи ствол и затвор начинали движение назад, сжимая свои возвратные пружины, и вместе проходили 2 дюйма (50,8 мм). На отметке 2,25 дюйма (57,15 мм) от начала движения ствол отпирался, после чего возвратная пружина отправляла его в исходное положение. Затвор, в свою очередь, продолжал движение, выбрасывал гильзу и активировал подачу нового боеприпаса. Далее, в зависимости от положения спускового крючка и шептала, либо выполнял новый выстрел, либо становился на взвод.
В 1965 году компания Hughes Tools завершила разработку нового проекта и построила первый опытный образец перспективного гранатомета. Первое изделие XM175 отправили на полигон для выполнения всех необходимых проверок. Через несколько месяцев после этого существующий контракт, оговаривавший условия создания и выпуска нового оружия, был скорректирован. Заказчик в лице Springfield Armory потребовал представить второй опытный образец. Дальнейшие испытания осуществлялись при помощи двух прототипов.
Станковый автоматический гранатомет XM175 рассматривался, в первую очередь, как стенд для отработки новых технических решений и не предназначался для скорейшего запуска в серийное производство. При этом его доработанная версия, улучшенная по результатам испытаний и приведенная в соответствие с пожеланиями армии, вполне могла попасть в арсеналы. Тем не менее, насколько известно, такое оружие не вышло за пределы полигонов.
Спрингфилдский арсенал и «Хьюз» продолжали испытания нового оружия в течение нескольких лет. За это время было проведено огромное количество стрельб в разных условиях, по различным целям и т.д. Пара прототипов сделала в общей сложности 100 тыс. выстрелов. Естественно, постоянно имели место различные неполадки, задержки в стрельбе и т.д. Однако специалисты двух организаций быстро находили причины проблем и исправляли их. Параллельно осуществлялся сбор данных о реальных особенностях работы использованной механики.
Точные сведения о дальнейшей судьбе двух прототипов и проекта в целом отсутствуют. Данные из разных источников могут, как минимум, не совпадать. Согласно одним данным, после нескольких лет опытно-конструкторских работ проект XM175 был закрыт в связи с решением всех поставленных задач. Ученые и инженеры собрали требуемый объем данных, которые теперь можно было использовать при создании новых автоматических гранатометов. К этому времени было собрано лишь два опытных изделия, а серийное производство не запускалось.
Согласно иным источникам, XM175 все же дошел до выпуска малой серией. Ограниченное число таких гранатометов могло попасть в армейские части для проведения войсковых испытаний. По очевидным причинам, оружие могли опробовать не только на территории США, но и во Вьетнаме. Тем не менее, массовое производство так и не было запущено, и на вооружение гранатомет не принимался. Мелкосерийные изделия применялись в боях и в течение нескольких лет дополняли другое вооружение американских войск.
Какая из двух версий соответствует действительности – неизвестно. На основании доступных данных с уверенностью можно говорить лишь о существовании двух опытных образцов. Возможно, что в будущем будут опубликованы новые данные, однозначно подтверждающие или опровергающие выпуск других гранатометов.
Достоверно известно, что до нашего времени сохранился, как минимум, один из опытных гранатометов типа XM175. В первой половине семидесятых годов он вошел в собрание National Armed Forces Museum Advisory Board Collection. Любопытно, что музейный гранатомет внешне заметно отличается от другого прототипа, присутствующего на фотографиях конца шестидесятых. Это говорит о том, что по мере продолжения работ проект изменялся, как минимум, в плане экстерьера изделий. Кроме того, такие отличия известных образцов могут быть косвенным доказательством версии о производстве малой серией.
Впрочем, вне зависимости от того, какая версия соответствует действительности, станковый автоматический гранатомет XM175 не был принят на вооружение, не выпускался массово и не получил широкого распространения. Одновременно с этим длительные всесторонние испытания позволили американским специалистам собрать большой объем данных. Даже в роли экспериментального образца и платформы для отработки решений гранатомет XM175 внес самый серьезный вклад в дальнейшее развитие всего направления.
По материалам:
http://fas.org/
https://bevfitchett.us/
http://kyhistory.pastperfectonline.com/
Chinn G.M. The Machine Gun, Vol. Five. 1987.
Карпенко А.В. Автоматические гранатометы – оружие XX века. М.: Цейхгауз, 2007.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- The Machine Gun, Kyhistory.pastperfectonline.com
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