МО Ирака перебросило китайские танки к сирийской границе
На ирако-сирийской границе замечены танки китайского производства Тип 69-II, фотография одного из них появилась в социальных сетях, сообщает Российская газета.
Судя по всему, изображенный на фото танк недавно прошел восстановительный ремонт. Как это часто бывает на Ближнем Востоке, после возвращения танка к жизни на него не устанавливают некоторые «ненужные» детали, которые были первоначально. В данном случае это дальномер и бортовые экраны.
Издание напоминает, что большое количество китайских Тип-69 и советских Т-55 было закуплено правительством Саддама Хусейна в 1980-е годы во время продолжительной и кровопролитной войны с Ираном. Нынешним властям все эти машины достались в наследство. По данным газеты китайских машин было приобретено около 1000 единиц.
Эти танки ценились за простоту устройства и неприхотливость. Но даже в то время они уже считались устаревшими – их монолитная броня при попадании современных противотанковых боеприпасов оставляла мало шансов экипажу на выживание. Однако танки всё равно приобретались разными странами из-за невысокой цены.
Большое количество Тип-69 сгорело в ходе войны с Ираном, и позже – во время американской агрессии. Тем не менее, в Иракской армии и на военных складах остались сотни машин первого поколения. Пока от них отказываться не собираются – танки постепенно восстанавливают и возвращают в войска.
Судя по всему, изображенный на фото танк недавно прошел восстановительный ремонт. Как это часто бывает на Ближнем Востоке, после возвращения танка к жизни на него не устанавливают некоторые «ненужные» детали, которые были первоначально. В данном случае это дальномер и бортовые экраны.
Издание напоминает, что большое количество китайских Тип-69 и советских Т-55 было закуплено правительством Саддама Хусейна в 1980-е годы во время продолжительной и кровопролитной войны с Ираном. Нынешним властям все эти машины достались в наследство. По данным газеты китайских машин было приобретено около 1000 единиц.
Эти танки ценились за простоту устройства и неприхотливость. Но даже в то время они уже считались устаревшими – их монолитная броня при попадании современных противотанковых боеприпасов оставляла мало шансов экипажу на выживание. Однако танки всё равно приобретались разными странами из-за невысокой цены.
Большое количество Тип-69 сгорело в ходе войны с Ираном, и позже – во время американской агрессии. Тем не менее, в Иракской армии и на военных складах остались сотни машин первого поколения. Пока от них отказываться не собираются – танки постепенно восстанавливают и возвращают в войска.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/KLKAMASH2018
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