Первый полк Козельского соединения РВСН полностью перевооружен на "Ярсы"

В Козельском ракетном соединении закончилось перевооружение первого полка. Полк полностью перевооружен на новые комплексы "Ярс" шахтного базирования, заступление полка на боевое дежурство запланировано на следующую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны.По словам источника, перевооружение первого полка на новый ракетный комплекс шахтного базирования прошло штатно, закончено в ноябре, заступление полка на боевое дежурство планируется на следующей неделе. Он отметил, что Козельское ракетное соединение стало первым в РВСН, которое начало перевооружение на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования. По планам Минобороны, поставка и погрузка в шахты межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" должно было пройти в соединении до конца 2018 года. МБР "Ярс" заменят в соединении стоящие на вооружении с 1982 года по настоящее время ракеты УР-100НУ (по кодификации НАТО - SS-19 Стилет).Всего по планам российского военного ведомства, на МБР "Ярс" будут перевооружены четыре полка РВСН в Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях.