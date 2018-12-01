Надёжное партнёрство ради власти и войны

Несмотря на заявление Порошенко о том, что «введенное военное положение не должно повлиять на проведение президентских выборов», шансы на перенос или отмену демократических процедур остаются велики. ЦИК Украины не объявлял о начале избирательной кампании, а военное положение подразумевает отмену выборов в областях на которых оно распространяется, таким образом, проголосовать не смогут практически 20 млн. человек, по сути — полстраны.Продлить военное положение не составит особого труда, учитывая заявления украинских политиков и резкие высказывания их западных сюзеренов, в тридцатидневный срок провокации со стороны Украины будут только усиливаться. Объявление о начале избирательной кампании запланировано на 30 декабря, поэтому пика украинских выкрутасов стоит ожидать именно к этой дате.Порошенко, несмотря на обладание «сильнейшей армией на континенте», сам воевать не хочет, а поэтому постоянно просит помощи у стран НАТО. Так, он призвал страны альянса направить в Азовское море военные корабли, чтобы поддержать Украину.«Поддержка» не заставила себя долго ждать, и официальный представитель НАТО Оана Лунгеску напомнила, что организация уже присутствует в этом регионе, «перепутав» Азовское море с Черным. Таким образом, Североатлантический альянс практически расписался в собственном нежелании открытой конфронтации с Москвой. Тем не менее, НАТО надеется, что расшатывать обстановку будут сами украинцы, поддерживая Киев лишь необоснованными обвинениями России в агрессии и подстрекательствами.Канадская оппозиция и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер уже предложили ужесточить санкции против России в связи с ситуацией в Азовском море. При этом подобные смелые заявления звучат по традиции без расследований и разбирательств в причинах произошедшего. Так было и в ситуации со сбитым малайзийским «Боингом», и с весьма сомнительным отравлением Скрипалей, и в ряде других надуманных поводов.Таким образом, провокацией в Керченском проливе Порошенко создал не только повод для введения военного положения, чем фактически узурпировал власть, но и предоставил причину наложения очередного пакета ограничительных мер, который будет навязываться Соединенными Штатами Европе.Сомнений в том, что Украина для Запада является разменной монетой, не возникает только у «свидомых», слепо верящих в призрачные перспективы вступления в ЕС и НАТО как в единственный способ обретения украинского счастья. На фоне внутренних проблем, с повышающимися беспрецедентными темпами тарифами на ЖКХ и ценами на продукты питания образ внешнего врага, которого можно обвинить во всех бедах, выглядит весьма выгодно. Да только внимание переключить с того факта, что выживать в «цеевропейском» государстве становится все сложнее, уже не получается.