В Минобороны рассказали о запланированных на 2019 год учениях

Задачи на 2019 год определены, и чтобы решить их достойно, на уровне, которого требует время, необходимо рационально, творчески и с толком использовать каждый день, каждый час учебного времени. Полевую, воздушную и морскую выучку – на новый уровень! Таков девиз 2019 учебного года,

В 2019 учебном году запланировано провести более 4000 тактических и командно-штабных учений различного уровня, сообщает в своей статье для газеты Красная звезда начальник Главного управления боевой подготовке ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.Итоговым мероприятием в 2019 учебном году станет стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019». Кроме того, в течение году будет проведено 10 международных учений и одна совместная деловая игра, рассказал Бувальцев.Он отметил, что одной из особенностей боевой учебы в новом году станет подготовка подразделений по новым специализированным программам, апробация которых прошла в 2017-2018 годах. Эти программы направлены на подготовку личного состава к ведению боевых действий в различной обстановке с решением задач, исключающих шаблонный подход к обучению.Особое внимание, по словам генерала, будет уделено внедрению в практику новых способов тактических действий, основанных на опыте современных конфликтов. В числе важных направлений – двусторонние учения с межвидовой и межведомственной направленностью по отработке перегруппировки войск на незнакомые площадки.заключил Бувальцев.По данным Минобороны, в текущем году проведено более 4,5 тыс. учений, из них 36% межведомственные. В рамках международного военного сотрудничества проведено 25 учений с участием воинских подразделений из 90 стран. Наиболее масштабные из них – «Боевое братство», «Индра» и «Морское взаимодействие».