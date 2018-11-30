Украинских моряков поместили в карантин в СИЗО Москвы

Украинские моряки, задержанные и арестованные за незаконное пересечение российской границы в районе Керченского пролива, доставлены в Москву и в настоящее время находятся в карантине в СИЗО "Лефортово", сообщает один из членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы.По его словам, 20 арестованных украинских моряков и один сотрудник СБУ находятся в карантинных камерах московского СИЗО "Лефортово", при чем каждый из арестованных находится в отдельной камере в карантине. От обычных камер карантинные отличаются отсутствием телевизоров и холодильников. По истечении карантина, длящегося обычно 10 суток, арестованных переведут в стандартные камеры, в Лефортово они двухместные. Трое получивших ранение - два моряка и один сотрудник СБУ, находятся в тюремной больнице московского СИЗО "Матросская тишина".Между тем в СБУ заявили о зеркальных действиях на захват украинских моряков и кораблей. Руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов сообщил, что украинские силовики рассматривают вопрос о задержании российских кораблей и арест их экипажей. Ранее с предложением задерживать и арестовывать российские корабли выступил премьер-министр Украины Гройсман.