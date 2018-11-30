Порошенко: У меня для Путина две новости, обе плохие

У меня две плохие новости для господина Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ. Вторая: если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете кто это? Это Путин.

Очень важный сигнал неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора.