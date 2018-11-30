Порошенко: У меня для Путина две новости, обе плохие
Находит своё подтверждение версия о том, что провокация с украинскими бронекатерами и буксиром у побережья Крыма была направлена исключительно на попытку хоть как-то поднять рейтинг Петра Порошенко как будущего кандидата в президенты Украины.
Подтверждение состоит в том, какое количество иностранных крупных СМИ вдруг «захотели» взять у Порошенко интервью. В списке тех СМИ, которым Порошенко уже успел дать интервью, - CNN, NBC, Bild. А теперь – и телеканал SkyNews. Интервью пока полностью не опубликовано, однако президентская администрация в Киеве уже опубликовала некоторые выдержки.
В частности, Порошенко в ходе беседы с западными журналистами в очередной раз «клеймит Россию и призывает расширить санкции». При этом украинский президент сообщает, что у него «плохие новости для президента РФ».
Порошенко:
На это заявление Порошенко в украинском сегменте соцсетей уже ответили следующим образом:
«Решение о том, кто будет президентом Украины, принимают в Вашингтоне, и, вероятно, решение уже принято».
Ещё одним подтверждением того, что Вашингтон делает ставку в 2019 году именно на Порошенко, вполне можно считать решение Еврокомиссии именно сейчас бросить Киеву небольшую кредитную подачку – около 500 млн евро, которых может хватить на погашение процентов по ранее взятым кредитам. Но Порошенко уже успел назвать решение о транше «большой победой». Не обошлось и без очередного упоминания о России. Порошенко в Фейсбуке написал:
Решение об этом транше в ЕС принимали более полугода. Далее, судя по всему, тянуть нельзя. Потому что ставленник может окончательно "посыпаться".
Подтверждение состоит в том, какое количество иностранных крупных СМИ вдруг «захотели» взять у Порошенко интервью. В списке тех СМИ, которым Порошенко уже успел дать интервью, - CNN, NBC, Bild. А теперь – и телеканал SkyNews. Интервью пока полностью не опубликовано, однако президентская администрация в Киеве уже опубликовала некоторые выдержки.
В частности, Порошенко в ходе беседы с западными журналистами в очередной раз «клеймит Россию и призывает расширить санкции». При этом украинский президент сообщает, что у него «плохие новости для президента РФ».
Порошенко:
У меня две плохие новости для господина Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ. Вторая: если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете кто это? Это Путин.
На это заявление Порошенко в украинском сегменте соцсетей уже ответили следующим образом:
«Решение о том, кто будет президентом Украины, принимают в Вашингтоне, и, вероятно, решение уже принято».
Ещё одним подтверждением того, что Вашингтон делает ставку в 2019 году именно на Порошенко, вполне можно считать решение Еврокомиссии именно сейчас бросить Киеву небольшую кредитную подачку – около 500 млн евро, которых может хватить на погашение процентов по ранее взятым кредитам. Но Порошенко уже успел назвать решение о транше «большой победой». Не обошлось и без очередного упоминания о России. Порошенко в Фейсбуке написал:
Очень важный сигнал неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора.
Решение об этом транше в ЕС принимали более полугода. Далее, судя по всему, тянуть нельзя. Потому что ставленник может окончательно "посыпаться".
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Порошенко
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