Страны "Большой семёрки" призвали Россию к урегулированию конфликта

Страны "большой семерки" обсудили инцидент в Керченском проливе с участием украинских военных катеров и российских пограничных кораблей, по итогам которого приняли общее заявление, в котором призвали к сдержанности и предотвращению дальнейшей эскалации.Сообщается, что министры иностранных дел стран "G7": Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, совместно с верховным представителем Евросоюза, обсудив инцидент в Керченском заливе, выразили крайнюю обеспокоенность действиями России, заявив, что ее действия "опасно усилили напряженность". Также в заявлении Россию призвали к сдержанности, должному уважению к международному праву и предотвращению любой дальнейшей эскалации ситуации.Конечно же не обошлось и без призыва "отпустить задержанных украинских моряков и корабли, а также "воздержаться от препятствования законному проходу через Керченский пролив". Инцидент должен быть урегулирован в рамках международного права, добавили в G7.Между тем стало известно, что сразу две страны выступили за очередное ужесточение санкций Евросоюза против России. К ранее уже объявившей об этом Великобритании присоединилась Польша. Обе страны требуют наказать Россию за инцидент в Керченском проливе.