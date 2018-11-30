Президент РФ прибыл в Буэнос-Айрес и провёл встречу с главами стран БРИКС

Президент России, прибыв в Аргентину, где стартует саммит Большой Двадцатки, уже провёл несколько важных встреч. Местные издания уже вышли с материалами, в которых отдельное внимание было уделено автомобилям кортежа Владимира Путина. Речь идёт об авто представительского класса «Аурус». Ранее президент России использовал в своих зарубежных поездках автомобиль «Мерседес». Отмечается, что новая машина была доставлена в Буэнос-Айрес заблаговременно и подана к трапу самолёта.Пресс-секретарь главы государства в очередной раз был вынужден отвечать на вопрос о том, состоится ли встреча президентов РФ и США. По словам Дмитрия Пескова, полноценной встречи и переговоров не будет, но «президенты переговорят на ногах».По прилёту в Буэнос-Айрес российский президент провёл встречу с коллегами из стран БРИКС. Судя по фото бразильских репортёров, встреча прошла более чем позитивно:В ходе встречи Владимир Путин коснулся западной практики санкционного давления, одностороннего выхода США из Договора РСМД, а также о необходимости искать совместные пути решения по урегулированию сирийского конфликта.После этой встречи запланирован двусторонние переговоры с главами государств этого объединения. Так, состоялся диалог с председателем КНР Си Цзиньпином. Далее планируется расширить формат до трёхстороннего – подключится премьер-министр Индии Нарендра Моди.На этом сегодняшняя программа встреч и переговоров президента России не заканчивается. Ожидается встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также ожидались переговоры с Ангелой Меркель, но сегодня стало известно, что она пропустит первый день саммита в связи с инцидентом с самолётом первого лица ФРГ.Завершится первый день торжественным приёмом, который устраивает президент Аргентины Маурисио Макри.Саммит, напомним, двухдневный. Завтра программа уже будет завершена. В Москве в это время уже наступит воскресенье.