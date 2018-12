Самозарядный пистолет Olympic Arms OA-98. Курс на облегчение

Пистолет-карабин OA-98 без прицельных устройств и магазина



Неполная разборка: верхний ресивер и его содержимое



Нижний ресивер облегченной конструкции



Стандартная планка позволяла использовать любые совместимые прицелы



Пистолет с нештатным магазином повышенной емкости

В начале девяностых годов американская оружейная компания Olympic Arms, до того выпускавшая винтовки и запчасти для них, создала оригинальный самозарядный пистолет-карабин OA-93. Однако вскоре вступили в силу новые законы об обороте гражданского оружия , и его пришлось снять с продаж. Через пару лет был представлен новый вариант такого пистолета, соответствовавший новым правилам, однако он не заинтересовал покупателей. Желая сохранить доход, компания-разработчик приступила к созданию третьего образца семейства.Напомним, первый образец семейства пистолетов от «Олимпик Армс», OA-93, представлял собой незначительно доработанную и укороченную винтовку AR-15 с возможностью стрельбы только одиночными. В 1994 году Конгресс принял документ под названием Public Safety and Recreational Firearms Use Protection Act, накладывавший ограничения на гражданский оборот ряда классов и типов оружия. В частности, вводились пять признаков т.н. штурмового пистолета, запрещенного для гражданских лиц. OA-93 имел четыре таких признака (разрешалось не более одного), и потому не мог продаваться в магазинах.В 1996 году появился новый пистолет OA-96, пригодный для гражданского использования. В его конструкции были реализованы несколько способов обхода ограничений, главным из которых был несъемный магазин. Такое оружие поступило в продажу, но не отличалось удобством и потому не пользовалось особой популярностью среди покупателей. Компания-производитель была вынуждена свернуть его производство и приступить к созданию нового образца.Третий вариант пистолета на базе AR-15 был представлен в 1998 году и получил соответствующее название – Olympic Arms OA-98. В его случае было решено вновь использовать отъемный магазин. При этом следовало обеспечить соответствие требованиям закона путем переработки тех или иных устройств. Несмотря на это, в основе нового пистолета должна была лежать уже известная и проверенная конструкция.Одним из признаков «штурмового пистолета», согласно закону, являлась масса более 50 унций (1,4 кг) без учета патронов. В связи с этим конструкторы «Олимпик Армс» решили уменьшить массу своего нового пистолета за счет применения соответствующих материалов и соответствующей конструкции. Следует отметить, что именно необходимость сокращения веса привела к получению весьма интересного внешнего вида.Являясь вариантом дальнейшего развития базового OA-93, новый пистолет сохранял характерные черты конструкции. Кроме того, он должен был сохранять существенное внешнее и конструктивное сходство с винтовкой AR-15. Это сходство обуславливалось наличием ствольной коробки, собранной из двух элементов, характерной пистолетной рукояткой и крупной приемной шахтой магазина. При этом предусматривались и отличия от базового длинноствольного оружия.Ствольная коробка для нового пистолета была собрана из двух т.н. ресиверов. Верхний был выполнен из алюминия в виде трубки с дополнительными выступами сверху, рядом с которыми помещались некоторые элементы автоматики. Нижняя так же выполнялась из легкого сплава и вмещала в себе приемную шахту магазина и ударно-спусковой механизм. Ее несъемной деталью была пистолетная рукоятка.В конструкцию верхнего ресивера, вмещающего затворную группу, нельзя было внести существенные изменения, направленные на снижение веса. Сокращать массу конструкции предлагалось за счет нижнего элемента коробки. В бортах приемной шахты магазина появились многочисленные отверстия, не затрагивавшие только посадочное место защелки. Аналогичным образом облегчили пистолетную рукоятку. Как оказалось, наличие отверстий в алюминиевой детали позволило выполнить имеющиеся требования и довести массу пистолета до желаемого уровня.На новом OA-98, в отличие от двух его предшественников, отсутствовал боковой кожух досылателя затвора. Во всем семействе пистолетов досылатель не использовался, а его кожух оставался на своем месте для упрощения и удешевления производства. Теперь же характерный выступ на ствольной коробке убрали, что дополнительно сократило массу оружия.В новом проекте нарезной ствол удлинили до 7 дюймов (178 мм). Вблизи его дульной части находилось газоотводное отверстие, соединенное с продольной трубкой. Дуло ствола на этот раз лишилось резьбы для установки пламегасителя или тормоза-компенсатора. В результате этого пистолет должен был создавать крупную вспышку, но в то же время лишался одной из черт «штурмового» оружия. Соответствие законам предпочли удобству эксплуатации.Автоматика пистолета OA-98 осталась прежней и основывалась на проекте 1993 года, который, в свою очередь, восходил к конструкции более старой винтовки. Внутри верхнего ресивера находилась подвижная затворная рама, на которой устанавливался вращающийся затвор. Специальный блок на верхней части рамы должен был выполнять функции газового поршня. Запирание ствола производилось поворотом затвора.Еще в проекте OA-93 был предложен оригинальный способ сокращения длины оружия за счет переноса возвратной пружины. Его без изменений применили на пистолетах OA-96 и OA-98. Над стволом в специальном кожухе помещалась цилиндрическая пружина большой длины, работающая на сжатие. Внутри нее имелся направляющий стержень. При помощи упора в передней части он взаимодействовал с пружиной, а задний блок надевался на вертикальный шток затворной рамы. На том же штоке располагалась и рукоятка взведения затвора. Сверху направляющий стержень пружины и шток затвора прикрывались крышкой П-образного сечения.В очередной раз был использован ударно-спусковой механизм куркового типа, заимствованный у AR-15 в самозарядном исполнении. На левый борт нижнего ресивера выводился флажок предохранителя с двумя позициями – блокировка и стрельба одиночными.Главным нововведением проекта OA-98 в сравнении с предыдущим OA-96 являлось наличие отъемного магазина. Как и в случае с первым образцом семейства, пистолет предлагалось использовать со стандартными коробчатыми магазинами для AR-15 или любых других винтовок этого семейства. В комплект поставки входило изделие на 10 патронов. Впрочем, конструкция оружия не исключала возможность использования других магазинов, хотя в некоторых штатах США за это можно было понести ответственность.Магазин помещался в «перфорированную» шахту перед спусковым крючком и фиксировался стандартной защелкой. Гильзы выбрасывались через окно в правой стенке верхнего ресивера, прикрытое подпружиненной крышкой.Одним из признаков «штурмового пистолета» закон называл наличие кожуха ствола или цевья, защищающего стрелка от нагретых деталей. Конструкторы Olympic Arms учли это и предложили оригинальное решение. На трубку возвратной пружины надели некое подобие кожуха, защищающего только некоторые устройства оружия. Его выполнили в виде тонкой металлической пластины с многочисленными окнами, изогнутой в виде перевернутой буквы «U». Такое «цевье» прикрывало газовую трубку и другие детали оружия, но не защищало руки стрелка. Как следствие, признак «штурмового пистолета» отсутствовал.Учитывая основные тенденции рынка, оружейники не стали оснащать новый самозарядный пистолет штатными прицельными приспособлениями. На верхнем кожухе ствольной коробки, прикрывающем возвратную пружину, поместили пару опор с продольной перемычкой. На них помещались стандартные планки Пикатинни для монтажа любого совместимого прицела.Пистолет-карабин образца 1998 года по своим габаритам почти не отличался от предыдущих разработок Olympic Arms. Его общая длина составляла всего 15,4 дюйма (391 мм) при высоте менее 8,5 дюйма (213 мм). Впрочем, главной целью проекта было сокращение массы. OA-98 без патронов весил всего 49 унций (1390 г) – он был всего на унцию легче максимально допустимого для гражданских пистолетов.По огневым характеристикам новый OA-98 походил на предшественников. Он имел техническую скорострельность до нескольких десятков выстрелов в минуту и мог поражать цели на дальностях не более 150-200 м.После ряда изменений базовой конструкции изделие Olympic Arms OA-98 соответствовало требованиям Public Safety and Recreational Firearms Use Protection Act, устанавливавшего пять признаков «штурмового пистолета». Модернизированный пистолет имел шахту магазина за пределами рукоятки, а в остальном укладывался в ограничения. Он был легче 50 унций, не имел кожуха ствола или цевья и не получал резьбу на дульной части ствола. Кроме того, OA-98 не являлся самозарядной модификацией существующего автоматического оружия.Пистолет на базе винтовки мог представлять интерес для публики, как минимум, в связи с оригинальной архитектурой. При этом, однако, OA-98 не был лишен недостатков. Так, алюминиевый нижний ресивер с окнами не отличался высокой прочностью, что при определенных обстоятельствах могло привести к повреждениям или поломкам. Кроме того, проблемой оказалось отсутствие пламегасителя. Короткий ствол и промежуточный патрон выдавали весьма эффектную вспышку. Сокращенная масса увеличивала импульс отдачи, а специфическое «цевье» затрудняло удержание оружия.В 1998 году «Олимпик Армс» вывела на рынок свое новое творение. Это оружие могло представлять интерес для потенциальных покупателей, и потому вскоре компания-разработчик получила несколько заказов на поставку оптовых партий. Пистолеты поступили в магазины и достаточно быстро нашли своих покупателей. Вероятно, на первых коммерческих успехах OA-98 сказалась репутация двух предыдущих образцов. Так, покупатель получал возможность приобрести аналог удачного OA-93 без характерных проблем более позднего OA-96.По разным данным, за следующие годы оружейная компания изготовила и отгрузила от нескольких сотен до нескольких тысяч пистолетов-карабинов OA-98. Это оружие неплохо продавалось и заняло свое место на рынке. Подобная ситуация сохранялась почти до середины двухтысячных годов, когда положение на рынке изменилось и появились новые возможности.Public Safety and Recreational Firearms Use Protection Act принимался на 10 лет, и в конце 2004 года его действие прекратилось. Ряд федеральных ограничений на гражданское оружие был отменен. В частности, теперь не действовали ограничения на «штурмовые пистолеты». Естественно, такое изменение обстановки не могло не сказаться на деятельности Olympic Arms.Пистолет OA-98 был разработан с учетом имеющихся ограничений, которые теперь отсутствовали. Его дальнейшее производство попросту не имело смысла. Уже в середине двухтысячных годов компания-разработчик прекратила выпуск облегченного оружия. Вместо него в серийное производство вернули базовый пистолет-карабин OA-93. Теперь его выпуск ничем не ограничивался, а потенциальные покупатели вновь проявили большой интерес.Пистолет Olympic Arms OA-93 производится до сих пор и присутствует в ассортименте различных оружейных магазинов. Произведенные OA-98, в свою очередь, если сейчас и продаются, то только на вторичном рынке. Впрочем, при наличии серийного производства более удачных OA-93 облегченные пистолеты представляют, в первую очередь, коллекционную ценность.Обычно появлению новых модификаций оружия способствуют изменения взглядов потенциальных заказчиков или появление новых технических решений. В сфере гражданского оружия также присутствует третий фактор, стимулирующий развитие конструкций. Это – законодательные ограничения разного рода. Серия пистолетов-карабинов от «Олимпик Армс» может служить хорошим подтверждением для такого «правила». Уже первый образец будущего семейства, в конструкции которого применялись любопытные решения, оказался весьма удачным, но появившийся закон об оружии не позволил продолжать его производство. Желая остаться на рынке, компания-разработчик была вынуждена предпринять две попытки переработки этого образца для нового выхода на рынок. Однако в итоге ограничения были сняты, и Olympic Arms смогла вернуться к старому доброму базовому OA-93.