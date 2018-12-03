Как продвигается модернизированный танк Т-80 (объект 219М)
Модернизация бронетанковой техники — одно из направления повышения ее эффективности и продвижения на международных рынках вооружений. Такую технику надо продвигать, подчеркивая ее достоинства, полученные в результате модернизации, избегая надуманных и неподтвержденных «достижений».
Примером неудачного продвижения танка «Объект 219М», построенного на незнании существа вопроса и этапов совершенствования этого танка, может служить появившаяся недавно статья «Объект 219М: доработанный Т-80 может успешно конкурировать с «Абрамсом» с безапелляционными утверждениями автора типа: «Одной из самых совершенных модификаций, появившихся уже в XXI веке, является созданный в Санкт-Петербурге «объект 219М». Разработчики усовершенствовали практически все узлы и агрегаты, в результате получилась практически новая машина».
Понятно стремление автора показать, что в Санкт-Петербурге создан «чудо-танк», которому нет равных. Описывая этот танк как достижение чуть ли не сегодняшнего дня, он приводит данные по совершенствованию танка Т-80, относящиеся к периоду до 2005 года, и вспоминать об этом спустя 13 лет выглядит, по крайней мере, странно. Для большего эффекта от полученных достижений при модернизации автор опирается на внедрение на этом танке в процессе модернизации как бы новых узлов и систем, а фактически внедренных еще на советских танках, некоторых еще около полувека назад. При этом в статье как-то опущено самое существенное, что основой модернизации танка Т-80БВ являлась установка на этот танк боевого отделения с последнего советского серийного танка Т-80УД, обладавшего самым совершенным комплексом вооружения на то время.
Приведенные в статье этапы совершенствования танка Т-80 освещены поверхностно и не соответствуют имевшим место событиям. В связи с этим немного истории. Автор пишет, что танк Т-80 отличался «новой системой управления огнем и наличием комплекса управляемого вооружения — ракетной "Кобры". На этом танке на определенном этапе действительно была установлена система управления огнем «Обь» и комплекс управляемого вооружения «Кобра», но разрабатывались они для танка Т-64Б, на нем проходили испытания и были приняты на вооружение в 1976 году.
В середине 70-х в советском танкостроении при поддержке Устинова и Романова развернулась эпопея по продавливанию танка Т-80 с газотурбинным двигателем. К этому времени на танке Т-80 использовалась башня танка Т-64А с безнадежно устаревшим прицельным комплексом и танк с таким комплексом был никому не нужен. Параллельно с конца 60-х в ХКБМ проводились работы по оснащению танка Т-64А с принципиально новыми системой управления огнем «Обь» и комплексом управляемого вооружения «Кобра». Это был качественный скачок в повышении огневой мощи танка. Впервые появилась система с многофункциональным прицелом наводчика, лазерным дальномером, баллистическим вычислителем с набором датчиков входной информации и ракетой, выстреливаемой через штатную танковую пушку.
При проведении испытаний в 1976 году двух танков Т-64Б на Смолинском полигоне, участником которых был и я, для «подтягивания» огневой мощи Т-80 до уровня Т-64Б по указанию высшего руководства с одного танка Т-64Б снимается башня и ставится на корпус Т-80. Второй этап испытаний проходили уже как бы два разных танка: Т-64Б и Т-80Б. Так Т-80Б получил самый совершенный на то время прицельный комплекс и управляемое вооружение и в 1978 году был принят на вооружение.
Далее автор утверждает, что при модернизации Т-80 «устаревшая "Кобра" была замена на современный управляемый комплекс с лазерным наведением». Фактически процесс создания следующей версии танка Т-80 с повышенной огневой мощью проходил намного раньше и при других обстоятельствах. На самом верху, понимая, что Т-80 не превосходит по своим характеристикам Т-64Б (к тому времени на Т-64Б уже был успешно испытан двигатель 6ТДФ мощностью 1000 л. с.), принимается решение из двух танков Т-64Б и Т-80Б сделать один. В 1976 году выходит решение ВПК о создании единого усовершенствованного танка Т-80У. Головной по танку ЛКЗ, разрабатывает корпус с ГТД мощностью 1250 л.с., а ХКБМ — боевое отделение с новым комплексом вооружения.
В ХКБМ начинаются работы по созданию нового комплекса вооружения на основе системы управления огнем «Иртыш», комплекса управляемого вооружения с наведением по лучу лазера «Рефлекс» и прицельного комплекса командира на базе прицела «Агат С». Работы в части создания боевого отделения были успешно завершены и в 1984 году танк Т-80У успешно прошел испытания и был принят на вооружение. Но в связи с тем, что ГТД мощностью 1250 л.с. создать не удалось, танк был принят на вооружение с ГТД мощностью 1000 л.с. Так что автор не прав, утверждая, что управляемое вооружение появилось на Т-80 в процессе его модернизации, эта задача была решена еще в конце 70-х при создании Т-80У.
Далее автор утверждает: «Командир машины получил возможность дублировать работу наводчика-оператора». Это тоже искажение фактов, система дублированного управления огнем командира была разработана в ХКБМ еще в середине 70-х и внедрена в прицельный комплекс командира в процессе создания боевого отделения Т-80У.
Еще более оригинальное утверждение автора о Т-80: «Появилась возможность управления зенитной пулеметной установкой из-за брони». Зенитная установка с дистанционным управлением из башни была разработана и внедрена на танке Т-64А и принята на вооружение в далеком 1972 году. В процессе разработки прицельного комплекса командира при создании боевого отделения Т-80У она также была внедрена и на этом танке.
В статье также утверждается, что «танк получил информационно-управляющую систему». Разработка принципов построения танковых информационно-управляющих систем и их реализация происходила при моем непосредственном участии, и я хорошо представляю уровень разработок и их состояние. При модернизации этого танка внедрялись отдельные элементы этой системы, но в полном объеме она, к сожалению, пока так и не появилась. Предпринимаются попытки ее реализации в танке «Армата».
Во многом приведенная статья построена на отрывочных сведениях, неподтвержденных и искаженных фактах совершенствования советских и российских танков. Данные о внедрении узлов и систем танка в различные периоды его совершенствования преподносятся как новейшая модернизация танка Т-80.
Этот танк действительно прошел ряд успешных модернизаций по узлам и системам, и автор об этом упоминает. На нем был внедрен тепловизор и устройство учета изгиба ствола пушки, появилась активная защита «Арена» и динамическая защита «Реликт», ГТД мощностью 1250 л.с. и ряд других усовершенствований. Были изготовлены и испытаны опытные образцы танка, сведений о реальной модернизации танков пока нет.
Следует отметить, что по отдельным характеристикам этот танк и сегодня превосходит модификации Т-72 и Т-90, является одним из лучших в своем классе машин и действительно может на равных конкурировать с «Абрамсом» и «Леопардом». Но утверждать, что объект 219М является танком XXI века, — явный перебор.
Примером неудачного продвижения танка «Объект 219М», построенного на незнании существа вопроса и этапов совершенствования этого танка, может служить появившаяся недавно статья «Объект 219М: доработанный Т-80 может успешно конкурировать с «Абрамсом» с безапелляционными утверждениями автора типа: «Одной из самых совершенных модификаций, появившихся уже в XXI веке, является созданный в Санкт-Петербурге «объект 219М». Разработчики усовершенствовали практически все узлы и агрегаты, в результате получилась практически новая машина».
Понятно стремление автора показать, что в Санкт-Петербурге создан «чудо-танк», которому нет равных. Описывая этот танк как достижение чуть ли не сегодняшнего дня, он приводит данные по совершенствованию танка Т-80, относящиеся к периоду до 2005 года, и вспоминать об этом спустя 13 лет выглядит, по крайней мере, странно. Для большего эффекта от полученных достижений при модернизации автор опирается на внедрение на этом танке в процессе модернизации как бы новых узлов и систем, а фактически внедренных еще на советских танках, некоторых еще около полувека назад. При этом в статье как-то опущено самое существенное, что основой модернизации танка Т-80БВ являлась установка на этот танк боевого отделения с последнего советского серийного танка Т-80УД, обладавшего самым совершенным комплексом вооружения на то время.
Приведенные в статье этапы совершенствования танка Т-80 освещены поверхностно и не соответствуют имевшим место событиям. В связи с этим немного истории. Автор пишет, что танк Т-80 отличался «новой системой управления огнем и наличием комплекса управляемого вооружения — ракетной "Кобры". На этом танке на определенном этапе действительно была установлена система управления огнем «Обь» и комплекс управляемого вооружения «Кобра», но разрабатывались они для танка Т-64Б, на нем проходили испытания и были приняты на вооружение в 1976 году.
В середине 70-х в советском танкостроении при поддержке Устинова и Романова развернулась эпопея по продавливанию танка Т-80 с газотурбинным двигателем. К этому времени на танке Т-80 использовалась башня танка Т-64А с безнадежно устаревшим прицельным комплексом и танк с таким комплексом был никому не нужен. Параллельно с конца 60-х в ХКБМ проводились работы по оснащению танка Т-64А с принципиально новыми системой управления огнем «Обь» и комплексом управляемого вооружения «Кобра». Это был качественный скачок в повышении огневой мощи танка. Впервые появилась система с многофункциональным прицелом наводчика, лазерным дальномером, баллистическим вычислителем с набором датчиков входной информации и ракетой, выстреливаемой через штатную танковую пушку.
При проведении испытаний в 1976 году двух танков Т-64Б на Смолинском полигоне, участником которых был и я, для «подтягивания» огневой мощи Т-80 до уровня Т-64Б по указанию высшего руководства с одного танка Т-64Б снимается башня и ставится на корпус Т-80. Второй этап испытаний проходили уже как бы два разных танка: Т-64Б и Т-80Б. Так Т-80Б получил самый совершенный на то время прицельный комплекс и управляемое вооружение и в 1978 году был принят на вооружение.
Далее автор утверждает, что при модернизации Т-80 «устаревшая "Кобра" была замена на современный управляемый комплекс с лазерным наведением». Фактически процесс создания следующей версии танка Т-80 с повышенной огневой мощью проходил намного раньше и при других обстоятельствах. На самом верху, понимая, что Т-80 не превосходит по своим характеристикам Т-64Б (к тому времени на Т-64Б уже был успешно испытан двигатель 6ТДФ мощностью 1000 л. с.), принимается решение из двух танков Т-64Б и Т-80Б сделать один. В 1976 году выходит решение ВПК о создании единого усовершенствованного танка Т-80У. Головной по танку ЛКЗ, разрабатывает корпус с ГТД мощностью 1250 л.с., а ХКБМ — боевое отделение с новым комплексом вооружения.
В ХКБМ начинаются работы по созданию нового комплекса вооружения на основе системы управления огнем «Иртыш», комплекса управляемого вооружения с наведением по лучу лазера «Рефлекс» и прицельного комплекса командира на базе прицела «Агат С». Работы в части создания боевого отделения были успешно завершены и в 1984 году танк Т-80У успешно прошел испытания и был принят на вооружение. Но в связи с тем, что ГТД мощностью 1250 л.с. создать не удалось, танк был принят на вооружение с ГТД мощностью 1000 л.с. Так что автор не прав, утверждая, что управляемое вооружение появилось на Т-80 в процессе его модернизации, эта задача была решена еще в конце 70-х при создании Т-80У.
Далее автор утверждает: «Командир машины получил возможность дублировать работу наводчика-оператора». Это тоже искажение фактов, система дублированного управления огнем командира была разработана в ХКБМ еще в середине 70-х и внедрена в прицельный комплекс командира в процессе создания боевого отделения Т-80У.
Еще более оригинальное утверждение автора о Т-80: «Появилась возможность управления зенитной пулеметной установкой из-за брони». Зенитная установка с дистанционным управлением из башни была разработана и внедрена на танке Т-64А и принята на вооружение в далеком 1972 году. В процессе разработки прицельного комплекса командира при создании боевого отделения Т-80У она также была внедрена и на этом танке.
В статье также утверждается, что «танк получил информационно-управляющую систему». Разработка принципов построения танковых информационно-управляющих систем и их реализация происходила при моем непосредственном участии, и я хорошо представляю уровень разработок и их состояние. При модернизации этого танка внедрялись отдельные элементы этой системы, но в полном объеме она, к сожалению, пока так и не появилась. Предпринимаются попытки ее реализации в танке «Армата».
Во многом приведенная статья построена на отрывочных сведениях, неподтвержденных и искаженных фактах совершенствования советских и российских танков. Данные о внедрении узлов и систем танка в различные периоды его совершенствования преподносятся как новейшая модернизация танка Т-80.
Этот танк действительно прошел ряд успешных модернизаций по узлам и системам, и автор об этом упоминает. На нем был внедрен тепловизор и устройство учета изгиба ствола пушки, появилась активная защита «Арена» и динамическая защита «Реликт», ГТД мощностью 1250 л.с. и ряд других усовершенствований. Были изготовлены и испытаны опытные образцы танка, сведений о реальной модернизации танков пока нет.
Следует отметить, что по отдельным характеристикам этот танк и сегодня превосходит модификации Т-72 и Т-90, является одним из лучших в своем классе машин и действительно может на равных конкурировать с «Абрамсом» и «Леопардом». Но утверждать, что объект 219М является танком XXI века, — явный перебор.
- Автор:
- Юрий Апухтин
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