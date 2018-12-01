Иранский флот готов дать отпор US Navy?
Как передаёт иранское информационное агентство «Fars News», в минувший четверг, 29 ноября 2018 года, командующий ВМФ Ирана контр-адмирал Хуссейн Хан-заде выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил готовность вверенных ему сил дать отпор US Navy.
Также в нём, в частности, отмечалось (вероятно, под воздействием недавних событий на Азовском море), что иранский флот имеет в настоящее время достаточную мощь, которая позволяет ему не только обеспечить собственную национальную безопасность, но и взять на себя функции общерегиональной безопасности и обеспечения свободы мореплавания по всей акватории Персидского залива, Ормузского пролива и даже Оманского залива.
В этом командующий иранским ВМФ предлагает всем странам региона Персидского залива использовать возможности подчинённой ему структуры вместо любых ВМС иностранных держав (под которыми подразумеваются в первую очередь силы ВМС США, действующие в регионе на постоянной основе).
Согласно заявлению иранского контр-адмирала, его страна готова предложить свой опыт обеспечения региональной военно-морской безопасности и поддержки свободы мореплавания всем странам региона, так как «заимствованная у внешних государств безопасность не может длиться долго».
Отметим также, что выступления высшего офицера иранского ВМФ прозвучало во время спуска на воду двух субмарин иранского производства класса «Кадир», а на субботу 31 ноября 2018 года запланирован спуск на воду иранского эсминца «Саханд» (проект «Джамаран»).
Правда, несмотря на бодрые заявления командования иранского ВМФ, имеются серьёзные сомнения в его способности не только противостоять, но даже нанести хотя бы какие-то серьёзные потери US Navy в случае вооружённого противостояния этих двух стран.
В частности, одним из оснований для этого является гибель иранского эсминца «Демавенд», затонувшего без какого-либо воздействия со стороны вероятного противника во время вполне обычного шторма в закрытой акватории Каспийского моря в январе текущего года.
Также в нём, в частности, отмечалось (вероятно, под воздействием недавних событий на Азовском море), что иранский флот имеет в настоящее время достаточную мощь, которая позволяет ему не только обеспечить собственную национальную безопасность, но и взять на себя функции общерегиональной безопасности и обеспечения свободы мореплавания по всей акватории Персидского залива, Ормузского пролива и даже Оманского залива.
В этом командующий иранским ВМФ предлагает всем странам региона Персидского залива использовать возможности подчинённой ему структуры вместо любых ВМС иностранных держав (под которыми подразумеваются в первую очередь силы ВМС США, действующие в регионе на постоянной основе).
Контр-адмирал ВМФ Ирана Хуссейн Хан-заде
Согласно заявлению иранского контр-адмирала, его страна готова предложить свой опыт обеспечения региональной военно-морской безопасности и поддержки свободы мореплавания всем странам региона, так как «заимствованная у внешних государств безопасность не может длиться долго».
Отметим также, что выступления высшего офицера иранского ВМФ прозвучало во время спуска на воду двух субмарин иранского производства класса «Кадир», а на субботу 31 ноября 2018 года запланирован спуск на воду иранского эсминца «Саханд» (проект «Джамаран»).
Правда, несмотря на бодрые заявления командования иранского ВМФ, имеются серьёзные сомнения в его способности не только противостоять, но даже нанести хотя бы какие-то серьёзные потери US Navy в случае вооружённого противостояния этих двух стран.
В частности, одним из оснований для этого является гибель иранского эсминца «Демавенд», затонувшего без какого-либо воздействия со стороны вероятного противника во время вполне обычного шторма в закрытой акватории Каспийского моря в январе текущего года.
- Использованы фотографии:
- en.farsnews.com
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