Новости

Иранский флот готов дать отпор US Navy?

14
Как передаёт иранское информационное агентство «Fars News», в минувший четверг, 29 ноября 2018 года, командующий ВМФ Ирана контр-адмирал Хуссейн Хан-заде выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил готовность вверенных ему сил дать отпор US Navy.

Также в нём, в частности, отмечалось (вероятно, под воздействием недавних событий на Азовском море), что иранский флот имеет в настоящее время достаточную мощь, которая позволяет ему не только обеспечить собственную национальную безопасность, но и взять на себя функции общерегиональной безопасности и обеспечения свободы мореплавания по всей акватории Персидского залива, Ормузского пролива и даже Оманского залива.


В этом командующий иранским ВМФ предлагает всем странам региона Персидского залива использовать возможности подчинённой ему структуры вместо любых ВМС иностранных держав (под которыми подразумеваются в первую очередь силы ВМС США, действующие в регионе на постоянной основе).

Иранский флот готов дать отпор US Navy?

Контр-адмирал ВМФ Ирана Хуссейн Хан-заде


Согласно заявлению иранского контр-адмирала, его страна готова предложить свой опыт обеспечения региональной военно-морской безопасности и поддержки свободы мореплавания всем странам региона, так как «заимствованная у внешних государств безопасность не может длиться долго».

Отметим также, что выступления высшего офицера иранского ВМФ прозвучало во время спуска на воду двух субмарин иранского производства класса «Кадир», а на субботу 31 ноября 2018 года запланирован спуск на воду иранского эсминца «Саханд» (проект «Джамаран»).

Правда, несмотря на бодрые заявления командования иранского ВМФ, имеются серьёзные сомнения в его способности не только противостоять, но даже нанести хотя бы какие-то серьёзные потери US Navy в случае вооружённого противостояния этих двух стран.

В частности, одним из оснований для этого является гибель иранского эсминца «Демавенд», затонувшего без какого-либо воздействия со стороны вероятного противника во время вполне обычного шторма в закрытой акватории Каспийского моря в январе текущего года.
Использованы фотографии:
en.farsnews.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Новый союзник Ирана поможет ему контролировать Ормузский пролив
Иранские локти на Южном Кавказе
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти