Уникальная спецоперация проведена в Мали
На прошедшей неделе, как сообщает французское информационное агентство «France Press», стали известны подробности уникальной для Западной Африки спецоперации, проведённой французскими военными против джихадистов на территории государства Мали.
Напомним, что уже долгое время эта страна страдает от политической нестабильности и гражданской войны, развязанной сразу несколькими исламистскими группировками против правительственных сил и большинства населения.
В последние годы для возвращения Мали и соседних стран на путь мирного и стабильного развития международному сообществу удалось наконец сформировать коалицию, построенную вокруг сил стран «большой пятёрки Сахеля» (G5 Sahel). Кроме вышеуказанного альянса (Мали, Мавритания, Буркина-Фасо, Нигер и Чад) в коалицию вошли контингент ООН, действующий в Западной Африке под эгидой Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), а также части французских вооружённых сил.
И именно французские подразделения, являющиеся наиболее эффективной и наиболее серьёзной военной силой среди контингентов указанной выше коалиции, осуществили рассматриваемую операцию против исламистов в Мали.
Согласно заявлению генерала французской армии Франсуа Леконтэ (F. Lecointre), возглавлявшего спецоперацию, французские части начали антитеррористический рейд вечером четверга в области Мопти (Mopti).
Целью запланированного удара был выявленный укреплённый район базирования одного из подразделений («катиба Массина») запрещённой международной террористической организации «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (AQMI). Это формирование джихадистов («бригада») было названа в честь так называемой «империи Массина», джихадистского «халифата Хамдуллахи», существовавшего на территории современного Мали в 1818-1862 гг., центром которого и была область Мопти.
Для достижения полного эффекта внезапности французскими офицерами активно использовались данные, полученные именно французской же разведкой, а иные международные силы, входящие в антитеррористическую коалицию, равно как и местные малийские контингенты, к участию в спецоперации не привлекались.
Первоначально по выявленному с помощью беспилотников замаскированному укреплённому лагерю террористов был нанесён удар с воздуха, в котором участвовали как те же БПЛА, так и самолёты «Mirage-2000», а также боевые вертолёты «Tiger» и «Gazelle». Последние также осуществляли воздушное прикрытие в ходе последовавшего наземного штурма позиций боевиков и были подготовлены к экстренной эвакуации могущих появиться раненых.
После воздушного удара на штурм базы исламистов пошло подразделение французского спецназа, переброшенное в нужный район с целью обеспечения скрытности и быстроты на транспортных вертолётах.
Благодаря эффекту неожиданности и силе удара с воздуха джихадисты в значительной массе не оказали серьёзного сопротивления и при начале наземного штурма оставили свои, достаточно мощные, укрепления. Только наиболее фанатично настроенные и ожесточённые из малийских исламских экстремистов пытались отбить штурм, но не преуспели в этом.
Всего на территории «базы джихада» было уничтожено как минимум 30 боевиков; некоторое число их просто разбежалось. Однако командование французскими силами решило не вести преследование бежавших одиночек, в панике бросивших большую часть своего снаряжения и вооружения.
Официальных данных о потерях среди французского подразделения нет, но, по неофициальным данным, вероятно, речь может идти о двух легкораненых.
Глава МО Франции Флоренс Парли в опубликованном на этой неделе официальном коммюнике отметила успех своих солдат, однако о реакции участников спецоперации в Мали на поздравление со стороны несколько неоднозначно воспринимаемого в среде французской армии женщины-министра обороны точно неизвестно.
Напомним, что уже долгое время эта страна страдает от политической нестабильности и гражданской войны, развязанной сразу несколькими исламистскими группировками против правительственных сил и большинства населения.
В последние годы для возвращения Мали и соседних стран на путь мирного и стабильного развития международному сообществу удалось наконец сформировать коалицию, построенную вокруг сил стран «большой пятёрки Сахеля» (G5 Sahel). Кроме вышеуказанного альянса (Мали, Мавритания, Буркина-Фасо, Нигер и Чад) в коалицию вошли контингент ООН, действующий в Западной Африке под эгидой Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), а также части французских вооружённых сил.
Основные джихадистские группировки, аффилированные с "Аль-Каидой" (запрещённой в РФ международной террористической сетью)
И именно французские подразделения, являющиеся наиболее эффективной и наиболее серьёзной военной силой среди контингентов указанной выше коалиции, осуществили рассматриваемую операцию против исламистов в Мали.
Согласно заявлению генерала французской армии Франсуа Леконтэ (F. Lecointre), возглавлявшего спецоперацию, французские части начали антитеррористический рейд вечером четверга в области Мопти (Mopti).
Целью запланированного удара был выявленный укреплённый район базирования одного из подразделений («катиба Массина») запрещённой международной террористической организации «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (AQMI). Это формирование джихадистов («бригада») было названа в честь так называемой «империи Массина», джихадистского «халифата Хамдуллахи», существовавшего на территории современного Мали в 1818-1862 гг., центром которого и была область Мопти.
Для достижения полного эффекта внезапности французскими офицерами активно использовались данные, полученные именно французской же разведкой, а иные международные силы, входящие в антитеррористическую коалицию, равно как и местные малийские контингенты, к участию в спецоперации не привлекались.
Первоначально по выявленному с помощью беспилотников замаскированному укреплённому лагерю террористов был нанесён удар с воздуха, в котором участвовали как те же БПЛА, так и самолёты «Mirage-2000», а также боевые вертолёты «Tiger» и «Gazelle». Последние также осуществляли воздушное прикрытие в ходе последовавшего наземного штурма позиций боевиков и были подготовлены к экстренной эвакуации могущих появиться раненых.
Французский спецназ в Мали
После воздушного удара на штурм базы исламистов пошло подразделение французского спецназа, переброшенное в нужный район с целью обеспечения скрытности и быстроты на транспортных вертолётах.
Благодаря эффекту неожиданности и силе удара с воздуха джихадисты в значительной массе не оказали серьёзного сопротивления и при начале наземного штурма оставили свои, достаточно мощные, укрепления. Только наиболее фанатично настроенные и ожесточённые из малийских исламских экстремистов пытались отбить штурм, но не преуспели в этом.
Всего на территории «базы джихада» было уничтожено как минимум 30 боевиков; некоторое число их просто разбежалось. Однако командование французскими силами решило не вести преследование бежавших одиночек, в панике бросивших большую часть своего снаряжения и вооружения.
Официальных данных о потерях среди французского подразделения нет, но, по неофициальным данным, вероятно, речь может идти о двух легкораненых.
Глава МО Франции Флоренс Парли в опубликованном на этой неделе официальном коммюнике отметила успех своих солдат, однако о реакции участников спецоперации в Мали на поздравление со стороны несколько неоднозначно воспринимаемого в среде французской армии женщины-министра обороны точно неизвестно.
- Использованы фотографии:
- akhbarak.net
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