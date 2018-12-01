ВВС Израиля всё же опасаются российских ЗРК в Сирии
Арабоязычный египетский информационный портал «Akh Barak» подтвердил, что в ночь с четверга на пятницу, ВВС Израиля всё же нанесли авиаудар по территории Сирии, однако их действия говорят о чрезвычайной опаске их пилотов огневого воздействия со стороны российских ЗРК.
В ходе одной атаки двумя ракетами была поражена цель, расположенная на территории 90-й бригады сирийской армии в районе Джебель-эль-Шейх (провинция Эль-Кунейтра). При этом стоит отметить всё же филигранную работу — человеческих жертв данная атака не повлекла, израильские ракеты причинили только материальный ущерб.
Другая группа израильских самолётов, по данным источников арабской стороны, атаковала цель в районе Аль-Касва к югу от Дамаска, и этот авиаудар, по предварительным данным, не повлёк гибели ни сирийских военных, ни мирных жителей.
Однако если первое звено израильских машин, атаковавшее объект в районе Эль-Кунейтры, произвело атаку, практически не входя в воздушное пространство Сирии, то второе звено действовало намного интереснее.
Судя по сирийским данным, боевой заход израильские самолёты этой группы сделали со стороны пустынных восточных районов Сирии. По-видимому, при этом использовалось воздушное пространство Иордании (чтобы обойти как можно дальше Западную Сирию, где, как известно, расположены российские комплексы ПВО), и применялась американская система воздушной навигации, действующая на территории оккупированных курдско-американскими силами восточных районов страны.
Официальной информации об авиарейдах, детализирующей произошедшее, ни со стороны ВВС Израиля, ни со стороны российской группы войск в Сирии, ни также со стороны официального Дамаска пока не поступало, кроме опровержения израильской стороной информации сирийцев о сбитии ими израильского самолёта-разведчика.
Таким образом, стало уже достаточно ясно, что, несмотря на все предупреждения, Израиль не оставил своих попыток наносить удары с воздуха по «нежелательным для интересов национальной безопасности еврейского государства военным объектам на территории Сирии». Однако при этом действия пилотов ВВС Израиля зримо показывают, что они весьма опасаются огневого воздействия российских комплексов ПВО, размещённых на территории Сирии, и стремятся любыми путями обойти районы их базирования.
В ходе одной атаки двумя ракетами была поражена цель, расположенная на территории 90-й бригады сирийской армии в районе Джебель-эль-Шейх (провинция Эль-Кунейтра). При этом стоит отметить всё же филигранную работу — человеческих жертв данная атака не повлекла, израильские ракеты причинили только материальный ущерб.
Другая группа израильских самолётов, по данным источников арабской стороны, атаковала цель в районе Аль-Касва к югу от Дамаска, и этот авиаудар, по предварительным данным, не повлёк гибели ни сирийских военных, ни мирных жителей.
Однако если первое звено израильских машин, атаковавшее объект в районе Эль-Кунейтры, произвело атаку, практически не входя в воздушное пространство Сирии, то второе звено действовало намного интереснее.
Судя по сирийским данным, боевой заход израильские самолёты этой группы сделали со стороны пустынных восточных районов Сирии. По-видимому, при этом использовалось воздушное пространство Иордании (чтобы обойти как можно дальше Западную Сирию, где, как известно, расположены российские комплексы ПВО), и применялась американская система воздушной навигации, действующая на территории оккупированных курдско-американскими силами восточных районов страны.
Официальной информации об авиарейдах, детализирующей произошедшее, ни со стороны ВВС Израиля, ни со стороны российской группы войск в Сирии, ни также со стороны официального Дамаска пока не поступало, кроме опровержения израильской стороной информации сирийцев о сбитии ими израильского самолёта-разведчика.
Таким образом, стало уже достаточно ясно, что, несмотря на все предупреждения, Израиль не оставил своих попыток наносить удары с воздуха по «нежелательным для интересов национальной безопасности еврейского государства военным объектам на территории Сирии». Однако при этом действия пилотов ВВС Израиля зримо показывают, что они весьма опасаются огневого воздействия российских комплексов ПВО, размещённых на территории Сирии, и стремятся любыми путями обойти районы их базирования.
- Использованы фотографии:
- warfiles.ru
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter