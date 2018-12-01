Представлен ролик с внешним видом перспективного сверхскоростного вертолёта

Его скорость составит более 400 км/ч.

Продемонстрирована модель отечественного сверхскоростного вертолёта. Демонстрация состоялась в формате показанного фильма «ЦАГИ 100 лет: Наука летать». Фильм посвящён юбилею Центрального аэрогидродинамического института им. проф. Н.Е.Жуковского.Сообщается, что новые аэродинамические параметры перспективного вертолёта помогут добиться существенного повышения скорости. Отмечено, что боевой вертолёт является фактически революционным технологическим проектом.Из материала:Ранее появлялась информация о том, что скорость новейшей винтокрылой машины в определённых фазах полёта сможет достигать 700 км/ч. При этом, по понятным причинам, не отмечалось, за счёт применения каких конкретно технологий разработчики намереваются добиться фактически двукратного роста максимальной для вертолёта скорости.Сверхскоростной перспективный боевой вертолёт (СПБВ) имеет соосную схему расположения винтов, традиционную для разработок от «Камова».Также на трёхмерной модели можно увидеть оперение вертолёта, которое во многом отличается от оперения, традиционно применяемого на вертолётной технике. Кроме внешнего вида концепта, других данных о винтокрылой машине пока не представлено.О том, когда итоговый проект по созданию сверхскоростного вертолёта будет реализован, не сообщается.