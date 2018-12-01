На южном направлении ВСУ сосредоточили три бригады десантников и морпехов

Ведётся подготовка ударной группировки в зоне операции объединенных сил к наступательным действиям против нашей Республики. Об этом говорит сосредоточение на мариупольском тактическом направлении трёх бригад – 79-й одшб, 36-й обмп (морской пехоты) и 128-й огшб (горной), получивших задачу провести в начале декабря наступательные действия в районе Новоазовска с выходом к границе с Российской Федерацией.

Замначальника управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин озвучил данные, которые накануне предоставила командованию республиканская военная разведка. По данным разведки, украинская сторона занимается наращиванием численности сил и средств на южном направлении, в первую очередь на побережье Азовского моря. Напомним, что на днях ВСУ в очередной раз провели на азовском побережье свои учения, в том числе с применением ракетных установок.Из заявления полковника Басурина:Басурин заявляет, что сам план командования ВСУ не только выглядит как провокация, но и изначально обречён на провал. Представитель Народной милиции ДНР назвал это «очевидной тактической ошибкой, которая неминуемо приведёт к неоправданным потерям украинских войск».Между тем, под предлогом «защиты от агрессора» и на фоне введённого военного положения в 10 южных и восточных областях Украины проводится кампания по сбору резервистов, устанавливаются всё новые и новые блокпосты, наращиваются силы и средства, фиксируется появление военной техники непосредственно на городских улицах. Уже отменены местные выборы в ряде регионов страны, что подтверждает предположения о готовности Петра Порошенко осуществлять зачистку политического пространства и готовить себе площадку для подтасовки результатов выборов 2019 года.