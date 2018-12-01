Брилёв ответил Познеру на призыв отказаться от британского паспорта

Обладатель гражданств США, Франции и России Владимир Познер публично предложил мне сдать британский паспорт, отказавшись при этом сдавать свои. Занятно.

В один момент мне действительно добавили статус «зам.директора канала по спецпроектам». По каким спецпроектам? А Вы, Владимир Владимирович (Познер, прим. «ВО»), их все или видели или легко найдёте на них ссылки. Это - мои фильмы. Из недавнего: «Горбачёв. Сегодня и тогда», «Примаков. 85», «Шаймиев. В поисках Тартарии», «Чуркин».

Год 1995-й. Между двумя командировками на «первую чеченскую» (были там, Владимир Владимирович?) я приезжаю в Лондон на курсы Би-Би-Си. Но одновременно делаю серию сюжетов для «Вестей». Мне предлагают стать собкором в Лондоне.

Год 1998-й. Дефолт. В течение многих следующих месяцев и даже лет о каком-либо стабильном финансировании от ВГТРК приходится только мечтать. А лондонским коллекторам долгов корпункта было совершено неинтересно вникать в детали.

Для того, чтобы сохранить для ВГТРК такую важную точку, как Лондон, мы с женой пошли на то, чтобы оплачивать счета корпункта (в определенный момент даже зарплату оператора) из своего кармана: из скромной, но стабильной зарплаты жены (она нашла работу в одной лондонской компании) и из тех гонораров, которые я получал за выступления на Би-Би-Си, Sky News и т.п.

То есть, я превратился в того, кого теперь и в России называют «самозанятым», а с точки зрения британского бухгалтерского учёта, у меня возник доход на территории Соединенного Королевства. Значит, надо было платить британские налоги (что и было сделано).

Оплаченные налоги и время, проведённое в Британии, позволяли повысить иммиграционный статус. Почему это было не сделать?