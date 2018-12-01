Брилёв ответил Познеру на призыв отказаться от британского паспорта
Телеведущий Сергей Брилёв решил пояснить, каким образом он получил паспорт подданного Соединённого королевства. Напомним, что о наличии британского гражданства рассказал оппозиционер А.Навальный, задавшись вопросом о том, как приближённый к президенту России журналист федерального телеканала, заявляющий о патриотизме, может иметь второе гражданство? Комментарий по поводу получения британского паспорта Брилёв сделал в Фейсбуке, ответив на рекомендацию Владимира Познера. Познер порекомендовал Брилёву от британского паспорта отказаться.
Сергей Брилёв начал с того, что напомнил о факте нескольких гражданств у самого Познера:
При этом сам Познер заявляет, что он простой телеведущий, а Брилёв – один из руководителей на федеральном канале. Именно поэтому, по мнению В.Познера, С.Брилёв с британским подданством должен распрощаться.
Из заметки Сергея Брилёва:
Далее Брилёв приступает к повествованию о получении британского паспорта:
После этого повествование уходит в сторону освещения деталей:
О "самозанятости" Брилёва Британии:
Брилёв также сообщает, что, пожив в Британии, он проникся симпатией к местному населению и на фоне «кадровой чехарды в ВГТРК» стал искать работу на Туманном Альбионе. В 2000 году Брилёв, как сам сообщает, направил в российскую столицу письмо о том, что в связи с отсутствием финансирования не может исполнять обязанности корреспондента в Лондоне. По словам телеведущего, после получения этого письма руководство российской государственной медиакомпании дало гарантии оплаты всех лондонских долгов, а потом Брилёву было предложено стать ведущим программы «Вести».
Напомним, что ранее по теме второго гражданства Брилёва высказался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в наличии британского паспорта у российского телеведущего нет ничего предосудительного, и никаких законов наличием второго гражданства тот не нарушает. Песков дал понять, что в Кремле о наличии британского паспорта у одного из ведущих сотрудников ВГТРК знают.
Сам же заочный спор Познера и Брилёва выглядит одновременно и странно, и забавно. Две крупных медиаперсоны, работающих на российских федеральных каналах, спорят о том, кому нужно, а кому не нужно сдавать иностранные паспорта. При этом оба откровенно дают понять, что отказываться от зарубежного гражданства не собираются. И у каждого свои доводы и свои претензии к заочному оппоненту.
Отдельные пользователи порекомендовали быть честными обоим "ораторам" и обратиться по поводу отказа от второго (третьего) гражданства вместе.
Сергей Брилёв начал с того, что напомнил о факте нескольких гражданств у самого Познера:
Обладатель гражданств США, Франции и России Владимир Познер публично предложил мне сдать британский паспорт, отказавшись при этом сдавать свои. Занятно.
При этом сам Познер заявляет, что он простой телеведущий, а Брилёв – один из руководителей на федеральном канале. Именно поэтому, по мнению В.Познера, С.Брилёв с британским подданством должен распрощаться.
Из заметки Сергея Брилёва:
В один момент мне действительно добавили статус «зам.директора канала по спецпроектам». По каким спецпроектам? А Вы, Владимир Владимирович (Познер, прим. «ВО»), их все или видели или легко найдёте на них ссылки. Это - мои фильмы. Из недавнего: «Горбачёв. Сегодня и тогда», «Примаков. 85», «Шаймиев. В поисках Тартарии», «Чуркин».
Далее Брилёв приступает к повествованию о получении британского паспорта:
Год 1995-й. Между двумя командировками на «первую чеченскую» (были там, Владимир Владимирович?) я приезжаю в Лондон на курсы Би-Би-Си. Но одновременно делаю серию сюжетов для «Вестей». Мне предлагают стать собкором в Лондоне.
Год 1998-й. Дефолт. В течение многих следующих месяцев и даже лет о каком-либо стабильном финансировании от ВГТРК приходится только мечтать. А лондонским коллекторам долгов корпункта было совершено неинтересно вникать в детали.
Год 1998-й. Дефолт. В течение многих следующих месяцев и даже лет о каком-либо стабильном финансировании от ВГТРК приходится только мечтать. А лондонским коллекторам долгов корпункта было совершено неинтересно вникать в детали.
После этого повествование уходит в сторону освещения деталей:
Для того, чтобы сохранить для ВГТРК такую важную точку, как Лондон, мы с женой пошли на то, чтобы оплачивать счета корпункта (в определенный момент даже зарплату оператора) из своего кармана: из скромной, но стабильной зарплаты жены (она нашла работу в одной лондонской компании) и из тех гонораров, которые я получал за выступления на Би-Би-Си, Sky News и т.п.
О "самозанятости" Брилёва Британии:
То есть, я превратился в того, кого теперь и в России называют «самозанятым», а с точки зрения британского бухгалтерского учёта, у меня возник доход на территории Соединенного Королевства. Значит, надо было платить британские налоги (что и было сделано).
Оплаченные налоги и время, проведённое в Британии, позволяли повысить иммиграционный статус. Почему это было не сделать?
Оплаченные налоги и время, проведённое в Британии, позволяли повысить иммиграционный статус. Почему это было не сделать?
Брилёв также сообщает, что, пожив в Британии, он проникся симпатией к местному населению и на фоне «кадровой чехарды в ВГТРК» стал искать работу на Туманном Альбионе. В 2000 году Брилёв, как сам сообщает, направил в российскую столицу письмо о том, что в связи с отсутствием финансирования не может исполнять обязанности корреспондента в Лондоне. По словам телеведущего, после получения этого письма руководство российской государственной медиакомпании дало гарантии оплаты всех лондонских долгов, а потом Брилёву было предложено стать ведущим программы «Вести».
Напомним, что ранее по теме второго гражданства Брилёва высказался пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в наличии британского паспорта у российского телеведущего нет ничего предосудительного, и никаких законов наличием второго гражданства тот не нарушает. Песков дал понять, что в Кремле о наличии британского паспорта у одного из ведущих сотрудников ВГТРК знают.
Сам же заочный спор Познера и Брилёва выглядит одновременно и странно, и забавно. Две крупных медиаперсоны, работающих на российских федеральных каналах, спорят о том, кому нужно, а кому не нужно сдавать иностранные паспорта. При этом оба откровенно дают понять, что отказываться от зарубежного гражданства не собираются. И у каждого свои доводы и свои претензии к заочному оппоненту.
Отдельные пользователи порекомендовали быть честными обоим "ораторам" и обратиться по поводу отказа от второго (третьего) гражданства вместе.
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