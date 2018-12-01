ЦАГИ отмечает вековой юбилей

Центром российской авиационной науки в нашей стране является Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). Этот институт не просто самый крупный научно-исследовательский центр, это отражение истории развития нашей страны в области авиации, космонавтики, обороны, гидроэнергетики. В его стенах трудилась на благо нашего государства целая плеяда известных учёных, реализовавший проекты огромных масштабов значимости.В декабре ЦАГИ отмечает 100-летний юбилей. Ещё в июле этого года российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ, согласно которому в России пройдут мероприятия, посвящённые этому знаменательному для России событию.На сегодняшний день ЦАГИ занимается испытанием самых последних моделей самолётов и космических кораблей. Испытания проводятся по таким важнейшим параметрам как аэродинамика, гидродинамика, прочность, аэроакустика и др. Важность и ценность работы сотрудников Центрального аэрогидродинамического института заключается в том, что без их исследований невозможно дальнейшее конструирование и осуществление полёта любого летательного аппарата перспективного типа.В ролике представлен и концепт перспективного вертолёта, скорость которого, как сообщается, превысит 400 км/ч.Как институту удаётся на протяжении многих лет сохранять полную конкурентоспособность в области научных исследований? Чем сегодня гордятся сотрудники ЦАГИ? Над испытанием каких новых перспективных материалов в сфере авиастроения и интеллектуальных систем управления самолётом работает институт? Ответы на эти и другие вопросы - в фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать»