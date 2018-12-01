Что русские "спрятали" в космосе: запуск "Рокота"
Российские военные заявили о том, что 30 ноября на орбиту планеты были выведены три спутника связи, где также оказалась верхняя ступень ракеты-носителя, на борту которой они находились. Но, согласно данным Центра совместных космических операций США (CSpOC) в космосе оказался и пятый объект. Разобраться в этом попытались американские эксперты издания "Warzone".
Из соображений американских журналистов.
Ракета-носитель «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк в 05:27 мск 30 ноября 2018 года. В 7:12 вечера три спутника связи типа «Родник» заняли расчётные орбиты; они получили обозначения «Космос-2530», «Космос-2531» и «Космос-2532».
Данный запуск мог оказаться обычным, рутинным событием, если бы CSpoC, а также Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), не занесли в свои регистры данный запуск несколько иначе. Собираемые ими сведения о запусках космических объектов аккумулируются на веб-сайте Space-Track.org. На нем и была опубликована информация о российском запуске, в которой фигурирует список из объектов A-E, оказавшихся на орбите. В него входят три спутника и верхняя ступень, но не указано, что представляет собой пятый объект.
Можно предположить, что верхняя ступень просто распалась на несколько частей, одна из которых оказалась достаточно большой, чтобы её зафиксировали американские военные. В отличие от объектов A, B и C, имеющих общий перигей (ближайшая к Земле точка околоземной орбиты), D и E находятся на более низкой орбите.
Но не лишено оснований предположение, что один из объектов может оказаться очередным русским спутником-перехватчиком (американское обозначение - inspector satellite), так как ранее уже наблюдалась аналогичная картина. 23 мая 2014 года «Рокот» также выводил три спутника (типа «Родник»), наряду с которыми США зафиксировали два дополнительных объекта. Объект E тогда оказался спутником-перехватчиком «Космос-2499». В обоих случаях перигей и другие характеристики чрезвычайно схожи.
Если новый объект E является еще одним перехватчиком, то Россия уже обладает, по меньшей мере, пятью единицами данного оружия. На орбиту в 2014-2015 годах были выведены «Космос-2491», «Космос-2499», «Космос-2504» и в 2017 году «Космос-2519». Чтобы еще больше запутать ситуацию, от последнего спутника в августе 2017 года отделился аппарат «Космос-2521». Спустя два месяца из нового объекта выделился "подспутник" «Космос-2523». Три этих небольших аппарата обычно рассматриваются как единая система. И это только те спутники, которые были обнаружены.
"Ещё неизвестно, что русские на самом деле припрятали в космосе", - отмечают представители западного ресурса.
Из соображений американских журналистов.
Ракета-носитель «Рокот» стартовала с космодрома Плесецк в 05:27 мск 30 ноября 2018 года. В 7:12 вечера три спутника связи типа «Родник» заняли расчётные орбиты; они получили обозначения «Космос-2530», «Космос-2531» и «Космос-2532».
Данный запуск мог оказаться обычным, рутинным событием, если бы CSpoC, а также Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), не занесли в свои регистры данный запуск несколько иначе. Собираемые ими сведения о запусках космических объектов аккумулируются на веб-сайте Space-Track.org. На нем и была опубликована информация о российском запуске, в которой фигурирует список из объектов A-E, оказавшихся на орбите. В него входят три спутника и верхняя ступень, но не указано, что представляет собой пятый объект.
Объекты, выведенные на орбиту по итогам запуска «Рокота» 30.11.2018
Можно предположить, что верхняя ступень просто распалась на несколько частей, одна из которых оказалась достаточно большой, чтобы её зафиксировали американские военные. В отличие от объектов A, B и C, имеющих общий перигей (ближайшая к Земле точка околоземной орбиты), D и E находятся на более низкой орбите.
Но не лишено оснований предположение, что один из объектов может оказаться очередным русским спутником-перехватчиком (американское обозначение - inspector satellite), так как ранее уже наблюдалась аналогичная картина. 23 мая 2014 года «Рокот» также выводил три спутника (типа «Родник»), наряду с которыми США зафиксировали два дополнительных объекта. Объект E тогда оказался спутником-перехватчиком «Космос-2499». В обоих случаях перигей и другие характеристики чрезвычайно схожи.
Объекты, выведенные на орбиту по итогам запуска «Рокота» 23.05.2014
Если новый объект E является еще одним перехватчиком, то Россия уже обладает, по меньшей мере, пятью единицами данного оружия. На орбиту в 2014-2015 годах были выведены «Космос-2491», «Космос-2499», «Космос-2504» и в 2017 году «Космос-2519». Чтобы еще больше запутать ситуацию, от последнего спутника в августе 2017 года отделился аппарат «Космос-2521». Спустя два месяца из нового объекта выделился "подспутник" «Космос-2523». Три этих небольших аппарата обычно рассматриваются как единая система. И это только те спутники, которые были обнаружены.
"Ещё неизвестно, что русские на самом деле припрятали в космосе", - отмечают представители западного ресурса.
- Использованы фотографии:
- https://www.roscosmos.ru ; space-track.org
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