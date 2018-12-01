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Военное положение: Для нужд ВСУ передают детские оздоровительные учреждения

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Продолжают проявлять себя действия украинских властей в формате ранее введённого военного положения. Вслед за многочисленными отказами в госпитализации гражданских лиц в клиниках в связи с резервированием сотен коек для военнослужащих обнаружила себя ситуация с передачей детских оздоровительных учреждений для нужд силовиков.

Военное положение: Для нужд ВСУ передают детские оздоровительные учреждения



Так, власти Одессы «единогласно» поддержали передачу детского лагеря «Виктория» вооружённым силам Украины. Рассматривалась возможность передачи и других гражданских объектов, о чём сообщает вице-мэр города Андрей Котляр.

Его цитирует местный портал «Думская»:
Мы рассматривали 10 вариантов. "Виктория" очень выгодна для военных, она оптимально подходит для размещения подразделений на время военного положения. Добиваться снятия ареста будем правовым путем.


Речь идёт о том, что территория лагеря находится под арестом после того, как в лагере горели корпуса. Передача «Виктории» местному военкомату произошла без снятия ареста с объекта.

Примечательно, что украинские силовики утверждают, будто бы это инициатива местного руководства. Украинские журналисты поинтересовались у командующего ВМСУ Игоря Воронченко, направляло ли командование военно-морских сил запрос на передачу лагеря ВСУ?
Ответ Воронченко:
Мы сумасшедшие, что ли?


Рассматривается "временная" передача детских учреждениях и в других регионах страны.

На этом фоне телеканал «Украина» приводит заявление одного из нынешних украинских оппозиционеров Александра Вилкула. По его словам, Украине сегодня нужно не военное положение, а прямой диалог для восстановления мира.

Понятное дело, Украине нужен мир, но вся проблема в том, что Порошенко – это не Украина. Ему нужна нестабильность и возможность заявлять об «агрессии». Это, по мнению его ставленников, поможет ему продлить свои полномочия на посту президента страны.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Порошенко
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