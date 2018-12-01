Военное положение: Для нужд ВСУ передают детские оздоровительные учреждения
Продолжают проявлять себя действия украинских властей в формате ранее введённого военного положения. Вслед за многочисленными отказами в госпитализации гражданских лиц в клиниках в связи с резервированием сотен коек для военнослужащих обнаружила себя ситуация с передачей детских оздоровительных учреждений для нужд силовиков.
Так, власти Одессы «единогласно» поддержали передачу детского лагеря «Виктория» вооружённым силам Украины. Рассматривалась возможность передачи и других гражданских объектов, о чём сообщает вице-мэр города Андрей Котляр.
Его цитирует местный портал «Думская»:
Речь идёт о том, что территория лагеря находится под арестом после того, как в лагере горели корпуса. Передача «Виктории» местному военкомату произошла без снятия ареста с объекта.
Примечательно, что украинские силовики утверждают, будто бы это инициатива местного руководства. Украинские журналисты поинтересовались у командующего ВМСУ Игоря Воронченко, направляло ли командование военно-морских сил запрос на передачу лагеря ВСУ?
Ответ Воронченко:
Рассматривается "временная" передача детских учреждениях и в других регионах страны.
На этом фоне телеканал «Украина» приводит заявление одного из нынешних украинских оппозиционеров Александра Вилкула. По его словам, Украине сегодня нужно не военное положение, а прямой диалог для восстановления мира.
Понятное дело, Украине нужен мир, но вся проблема в том, что Порошенко – это не Украина. Ему нужна нестабильность и возможность заявлять об «агрессии». Это, по мнению его ставленников, поможет ему продлить свои полномочия на посту президента страны.
Так, власти Одессы «единогласно» поддержали передачу детского лагеря «Виктория» вооружённым силам Украины. Рассматривалась возможность передачи и других гражданских объектов, о чём сообщает вице-мэр города Андрей Котляр.
Его цитирует местный портал «Думская»:
Мы рассматривали 10 вариантов. "Виктория" очень выгодна для военных, она оптимально подходит для размещения подразделений на время военного положения. Добиваться снятия ареста будем правовым путем.
Речь идёт о том, что территория лагеря находится под арестом после того, как в лагере горели корпуса. Передача «Виктории» местному военкомату произошла без снятия ареста с объекта.
Примечательно, что украинские силовики утверждают, будто бы это инициатива местного руководства. Украинские журналисты поинтересовались у командующего ВМСУ Игоря Воронченко, направляло ли командование военно-морских сил запрос на передачу лагеря ВСУ?
Ответ Воронченко:
Мы сумасшедшие, что ли?
Рассматривается "временная" передача детских учреждениях и в других регионах страны.
На этом фоне телеканал «Украина» приводит заявление одного из нынешних украинских оппозиционеров Александра Вилкула. По его словам, Украине сегодня нужно не военное положение, а прямой диалог для восстановления мира.
Понятное дело, Украине нужен мир, но вся проблема в том, что Порошенко – это не Украина. Ему нужна нестабильность и возможность заявлять об «агрессии». Это, по мнению его ставленников, поможет ему продлить свои полномочия на посту президента страны.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Порошенко
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