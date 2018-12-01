Скончался 41-й президент США Джордж Буш

Из Соединённых Штатов пришло срочное сообщение о кончине Джорджа Буша-старшего – 41-го президента США (1989-1993), человека, которому известные люди докладывали о развале Советского Союза. Джорджу Бушу-старшему было 94 года, и его можно отнести к числу американских президентов-долгожителей (в смысле продолжительности жизни, а не пребывания на посту главы государства).Буш родился в июне 1924 года в штате Массачусетс в семье банкира. Семья Бушей относилась к когорте политико-экономических элит США, а потому блестящая будущая карьера Джорджа была фактически предопределена. Буш создал свою собственную нефтяную компанию, что уже в возрасте 39 лет позволило ему стать обладателем «звания» миллионера.Буш принимал участие во Второй мировой войне, став самым молодым американским лётчиком на момент известных событий в Пёрл-Харборе. Среди орденов и медалей имеет и российскую – юбилейную медаль в честь 60-летия Победы.Занимал различные должности в политических кругах США. Успел побывать на дипломатической работе, заседал в Конгрессе, был директором Центральной разведки (1976-1977).На данный момент принимается решение о том, где и когда будет проведена церемония прощания с 41-м американским президентом.На 8:15 мск в Твиттере Дональда Трампа слов с выражением соболезнования в адрес семьи Бушей не публиковалось.