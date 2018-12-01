Секреты Холодной войны: как «Чёрный дрозд» уходил от «русской охоты»
На днях четверо военнослужащих шведских ВВС получили американские награды за выполненную ими во времена Холодной войны миссию, которая была признана только в прошлом году. В 1987 году они помогли разведывательному самолету SR-71 Blackbird («Чёрный дрозд») уйти от возможного преследования советских самолётов, проследовав через воздушное пространство Швеции. Об этом сообщает американское издание WarZone.
Полковник ВВС Швеции Ларс-Эрик Блад, майор Роджер Моллер, майор Кристер Сьоберг и лейтенант Бо Игнолл получили "воздушные" медали (Air Medal) во время церемонии в посольстве США в Стокгольме 28 ноября 2018 года. Ими награждаются лётчики за особый героизм или другие особые заслуги. Также присутствовали подполковники ВВС США Дуэйн Нолл и Том Вельтри – пилоты SR-71 Blackbird.
- заявил Нолл в ходе церемонии.
29 июня 1987 года Нолл и Вельтри вылетели с британской авиабазы Mildenhall в направлении Баренцева и Балтийского морей. В их задачу входило, пребывая в международном воздушном пространстве, получение с большой высоты снимков объектов на территории СССР (находящихся, в частности, на Кольском полуострове и на побережье Балтики). Во время выполнения миссии «Балтийский экспресс» неожиданно вышел из строя один из двигателей SR-71. Самолет снизился на более чем 24 000 футов за считанные минуты и оказался в воздушном пространстве Швеции.
СССР уже давно дал понять, что намерен сбивать американские разведчики в случае нарушения границ страны, что подтверждало уничтожение U-2 в 1960 году, который тоже пытался уйти от преследования. Не особо церемонились советские истребители и в международном пространстве, что, как полагает издание, продолжает делать современная Россия. При этом в узких границах балтийского региона имелся риск недолгого пребывания SR-71 на территории СССР в ходе своего падения, в связи с чем советские истребители могли уничтожить самолет.
- заявил Велтри, добавив, что он и Нолл были обеспокоены возможностью начала «русской охоты».
Поэтому они были в восторге, когда увидели шведские Saab Viggen и были уверены, что с этого момента советские самолеты будут держаться на дистанции. Швеция не была (и до сих пор не является) членом НАТО, но исторически оказалась более близкой к альянсу. Во время Холодной войны шведские военные активно патрулировали границы своей страны для пресечения вторжения с обеих сторон.
- пояснил Моллер.
Американский разведчик в это время выдал код «7700», что указывало на чрезвычайную ситуацию на самолете. Сопровождаемый истребителями, SR-71 вышел из шведского воздушного пространства на одном двигателе. После этого он проследовал через Данию в Западную Германию, где совершил аварийную посадку на базе Нордхольц.
После инцидента Стокгольм согласился не придавать его огласке, как и другие миссии Blackbird, в связи с чем информация о нём была засекречена. Об этом стало известно лишь в 2017 году, спустя 30 лет, что позволило выразить публичную признательность шведским пилотам.
- заявил генерал-майор ВВС США Джон Уильямс.
Полковник ВВС Швеции Ларс-Эрик Блад, майор Роджер Моллер, майор Кристер Сьоберг и лейтенант Бо Игнолл получили "воздушные" медали (Air Medal) во время церемонии в посольстве США в Стокгольме 28 ноября 2018 года. Ими награждаются лётчики за особый героизм или другие особые заслуги. Также присутствовали подполковники ВВС США Дуэйн Нолл и Том Вельтри – пилоты SR-71 Blackbird.
ВВС США не потеряли незаменимый самолет, а жизни двух членов экипажа были спасены.
- заявил Нолл в ходе церемонии.
29 июня 1987 года Нолл и Вельтри вылетели с британской авиабазы Mildenhall в направлении Баренцева и Балтийского морей. В их задачу входило, пребывая в международном воздушном пространстве, получение с большой высоты снимков объектов на территории СССР (находящихся, в частности, на Кольском полуострове и на побережье Балтики). Во время выполнения миссии «Балтийский экспресс» неожиданно вышел из строя один из двигателей SR-71. Самолет снизился на более чем 24 000 футов за считанные минуты и оказался в воздушном пространстве Швеции.
СССР уже давно дал понять, что намерен сбивать американские разведчики в случае нарушения границ страны, что подтверждало уничтожение U-2 в 1960 году, который тоже пытался уйти от преследования. Не особо церемонились советские истребители и в международном пространстве, что, как полагает издание, продолжает делать современная Россия. При этом в узких границах балтийского региона имелся риск недолгого пребывания SR-71 на территории СССР в ходе своего падения, в связи с чем советские истребители могли уничтожить самолет.
Мы не знали, кто нас найдёт первым.
- заявил Велтри, добавив, что он и Нолл были обеспокоены возможностью начала «русской охоты».
Поэтому они были в восторге, когда увидели шведские Saab Viggen и были уверены, что с этого момента советские самолеты будут держаться на дистанции. Швеция не была (и до сих пор не является) членом НАТО, но исторически оказалась более близкой к альянсу. Во время Холодной войны шведские военные активно патрулировали границы своей страны для пресечения вторжения с обеих сторон.
Мы выполняли обычную операцию в мирное время. Наш оператор спросил: «Можете ли вы перехватить и идентифицировать цель?». Я сразу подумал, что это SR-71.
- пояснил Моллер.
Американский разведчик в это время выдал код «7700», что указывало на чрезвычайную ситуацию на самолете. Сопровождаемый истребителями, SR-71 вышел из шведского воздушного пространства на одном двигателе. После этого он проследовал через Данию в Западную Германию, где совершил аварийную посадку на базе Нордхольц.
После инцидента Стокгольм согласился не придавать его огласке, как и другие миссии Blackbird, в связи с чем информация о нём была засекречена. Об этом стало известно лишь в 2017 году, спустя 30 лет, что позволило выразить публичную признательность шведским пилотам.
Этот день в 1987 году показал нам, что мы всегда можем рассчитывать на наших шведских партнеров во время большой опасности.,
- заявил генерал-майор ВВС США Джон Уильямс.
- Использованы фотографии:
- ВВС США
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