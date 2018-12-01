Секреты Холодной войны: как «Чёрный дрозд» уходил от «русской охоты»

ВВС США не потеряли незаменимый самолет, а жизни двух членов экипажа были спасены.

Мы не знали, кто нас найдёт первым.

Мы выполняли обычную операцию в мирное время. Наш оператор спросил: «Можете ли вы перехватить и идентифицировать цель?». Я сразу подумал, что это SR-71.

Этот день в 1987 году показал нам, что мы всегда можем рассчитывать на наших шведских партнеров во время большой опасности.

На днях четверо военнослужащих шведских ВВС получили американские награды за выполненную ими во времена Холодной войны миссию, которая была признана только в прошлом году. В 1987 году они помогли разведывательному самолету SR-71 Blackbird («Чёрный дрозд») уйти от возможного преследования советских самолётов, проследовав через воздушное пространство Швеции. Об этом сообщает американское изданиеПолковник ВВС Швеции Ларс-Эрик Блад, майор Роджер Моллер, майор Кристер Сьоберг и лейтенант Бо Игнолл получили "воздушные" медали (Air Medal) во время церемонии в посольстве США в Стокгольме 28 ноября 2018 года. Ими награждаются лётчики за особый героизм или другие особые заслуги. Также присутствовали подполковники ВВС США Дуэйн Нолл и Том Вельтри – пилоты SR-71 Blackbird.- заявил Нолл в ходе церемонии.29 июня 1987 года Нолл и Вельтри вылетели с британской авиабазы Mildenhall в направлении Баренцева и Балтийского морей. В их задачу входило, пребывая в международном воздушном пространстве, получение с большой высоты снимков объектов на территории СССР (находящихся, в частности, на Кольском полуострове и на побережье Балтики). Во время выполнения миссии «Балтийский экспресс» неожиданно вышел из строя один из двигателей SR-71. Самолет снизился на более чем 24 000 футов за считанные минуты и оказался в воздушном пространстве Швеции.СССР уже давно дал понять, что намерен сбивать американские разведчики в случае нарушения границ страны, что подтверждало уничтожение U-2 в 1960 году, который тоже пытался уйти от преследования. Не особо церемонились советские истребители и в международном пространстве, что, как полагает издание, продолжает делать современная Россия. При этом в узких границах балтийского региона имелся риск недолгого пребывания SR-71 на территории СССР в ходе своего падения, в связи с чем советские истребители могли уничтожить самолет.- заявил Велтри, добавив, что он и Нолл были обеспокоены возможностью начала «русской охоты».Поэтому они были в восторге, когда увидели шведские Saab Viggen и были уверены, что с этого момента советские самолеты будут держаться на дистанции. Швеция не была (и до сих пор не является) членом НАТО, но исторически оказалась более близкой к альянсу. Во время Холодной войны шведские военные активно патрулировали границы своей страны для пресечения вторжения с обеих сторон.- пояснил Моллер.Американский разведчик в это время выдал код «7700», что указывало на чрезвычайную ситуацию на самолете. Сопровождаемый истребителями, SR-71 вышел из шведского воздушного пространства на одном двигателе. После этого он проследовал через Данию в Западную Германию, где совершил аварийную посадку на базе Нордхольц.После инцидента Стокгольм согласился не придавать его огласке, как и другие миссии, в связи с чем информация о нём была засекречена. Об этом стало известно лишь в 2017 году, спустя 30 лет, что позволило выразить публичную признательность шведским пилотам.- заявил генерал-майор ВВС США Джон Уильямс.