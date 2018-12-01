Под Омском с рельсов сошли вагоны военного состава
Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что в Называевском районе Омской области с рельсов сошли несколько десятков вагонов грузового поезда. По последних данным, речь идёт о военном составе, в котором помимо цистерн с горюче-смазочными материалами перевозилась и военная техника.
В сообщении местных экстренных служб говорится о том, что авария состава произошла в районе железнодорожной станции Мангут (на участке Называевская – Ишим) Свердловской железной дороги примерно в 21:30 мск накануне.
В общей сложности с рельсов сошли 71 вагон и платформа, из которых более 20 перевернулись. Среди перевернувшихся – пять цистерн с топливом (по некоторым данным, речь идёт о мазуте).
Отмечается, что на нескольких сошедших передвижных платформах находилась бронетехника ВС РФ.
Сход вагонов вызвал определённые повреждения, включая и повреждения контактной сети, что привело к нарушению графика движения поездов. Так, из графика движения выбились пассажирские поезда Москва-Новокузнецк, Москва-Абакан, Москва-Владивосток, Москва-Нерюнгри и др.
По официальным данным, в результате происшествия жертв нет, экологическая обстановка в районе Мангута - в норме. На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе, занимаясь и восстановлением повреждённых линий.
В сообщении местных экстренных служб говорится о том, что авария состава произошла в районе железнодорожной станции Мангут (на участке Называевская – Ишим) Свердловской железной дороги примерно в 21:30 мск накануне.
В общей сложности с рельсов сошли 71 вагон и платформа, из которых более 20 перевернулись. Среди перевернувшихся – пять цистерн с топливом (по некоторым данным, речь идёт о мазуте).
Отмечается, что на нескольких сошедших передвижных платформах находилась бронетехника ВС РФ.
Сход вагонов вызвал определённые повреждения, включая и повреждения контактной сети, что привело к нарушению графика движения поездов. Так, из графика движения выбились пассажирские поезда Москва-Новокузнецк, Москва-Абакан, Москва-Владивосток, Москва-Нерюнгри и др.
По официальным данным, в результате происшествия жертв нет, экологическая обстановка в районе Мангута - в норме. На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе, занимаясь и восстановлением повреждённых линий.
- Использованы фотографии:
- http://omskpress.ru/
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