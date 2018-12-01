СМИ: Израильским учёным дали доступ к сегменту архивов СССР
Израильские СМИ сообщают о том, что в Москве согласились принять израильского министра социального равенства Гилу Гамлиэль. Отмечено, что она стала первым израильским министром, посетившим Россию после трагедии с самолётом Ил-20 ВКС РФ в Сирии. Напомним, что российская сторона обвинила израильских лётчиков в провокации, в результате которой самолёт был ошибочно сбит сирийским расчётов ЗРК С-200 и погибли российские военнослужащие. Израильские власти обвинения отвергают, заявляя, что во время нанесения удара сирийцами все самолёты F-16, участвовавшие в операции, уже находились в воздушном пространстве Израиля.
В СМИ говорится о причинах поездки министра израильского правительства в Россию. Гила Гамлиэль обратилась к властям России с просьбой об открытии для Израиля архивов спецслужб и разведки СССР. Это, по словам Гамлиэль, необходимо для «изучения жизнедеятельности евреев в арабских странах».
Заявлено о том, что министр израильского кабмина уже провела переговоры с главой думского комитета РФ по международным делам Леонидом Слуцким. Если верить израильским средствам массовой информации, российские власти пошли навстречу и согласились предоставить доступ к запрошенному сегменту архивов советской разведки. Данные, как заявлено, будут изучать израильские учёные.
Российская сторона эту публикацию пока не комментирует.
В репортажах израильских каналов говорится о том, что вопрос о трагедии с российским самолётом радиоэлектронной разведки на встрече Гамлиэль с представителями властей РФ не поднимался. При этом обращено внимание на то, что министра Москва приняла через несколько часов после сообщений о нанесении нового удара ВВС Израиля по территории САР.
В СМИ говорится о причинах поездки министра израильского правительства в Россию. Гила Гамлиэль обратилась к властям России с просьбой об открытии для Израиля архивов спецслужб и разведки СССР. Это, по словам Гамлиэль, необходимо для «изучения жизнедеятельности евреев в арабских странах».
Заявлено о том, что министр израильского кабмина уже провела переговоры с главой думского комитета РФ по международным делам Леонидом Слуцким. Если верить израильским средствам массовой информации, российские власти пошли навстречу и согласились предоставить доступ к запрошенному сегменту архивов советской разведки. Данные, как заявлено, будут изучать израильские учёные.
Российская сторона эту публикацию пока не комментирует.
В репортажах израильских каналов говорится о том, что вопрос о трагедии с российским самолётом радиоэлектронной разведки на встрече Гамлиэль с представителями властей РФ не поднимался. При этом обращено внимание на то, что министра Москва приняла через несколько часов после сообщений о нанесении нового удара ВВС Израиля по территории САР.
- Использованы фотографии:
- https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6870347
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