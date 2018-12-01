Россия может присоединиться к добыче урана в Аргентине

«Росатому» поступило предложение от аргентинских партнеров развернуть в Аргентине добычу урана, предоставив свои технологии, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев по итогам первого дня саммита «большой двадцатки».Глава «Росатома» заявил: "Аргентинская сторона инициативно вышла к нам с предложениями локализовать здесь, внедрить нашу современную технологию добычи урана - методом так называемого подземного выщелачивания".Аргентина просит, чтобы «Росатом» «поделился своей технологией», на что корпорация готова пойти в рамках собственных интересов.Планируется сотрудничество с Аргентиной в сфере малых реакторов и плавучих станций, а также по топливному циклу для атомных электростанций, которые Аргентина строит по всему миру.Как заявил Лихачев, во время визита в Буэнос-Айрес предполагается подписание двух документов – о сотрудничестве в сфере использования «мирного атома», а также перечень проектов «во исполнение этого документа».Было отмечено, что легкодоступные месторождения урана в Аргентине уже реализованы, «необходима более глубокая работа с недрами», на что способны технологии «Росатома».