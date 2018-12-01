Новости

Россия может присоединиться к добыче урана в Аргентине

32
«Росатому» поступило предложение от аргентинских партнеров развернуть в Аргентине добычу урана, предоставив свои технологии, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев по итогам первого дня саммита «большой двадцатки».




Глава «Росатома» заявил: "Аргентинская сторона инициативно вышла к нам с предложениями локализовать здесь, внедрить нашу современную технологию добычи урана - методом так называемого подземного выщелачивания".

Аргентина просит, чтобы «Росатом» «поделился своей технологией», на что корпорация готова пойти в рамках собственных интересов.

Планируется сотрудничество с Аргентиной в сфере малых реакторов и плавучих станций, а также по топливному циклу для атомных электростанций, которые Аргентина строит по всему миру.

Как заявил Лихачев, во время визита в Буэнос-Айрес предполагается подписание двух документов – о сотрудничестве в сфере использования «мирного атома», а также перечень проектов «во исполнение этого документа».

Было отмечено, что легкодоступные месторождения урана в Аргентине уже реализованы, «необходима более глубокая работа с недрами», на что способны технологии «Росатома».
Использованы фотографии:
primamedia.ru
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Президент РФ прибыл в Буэнос-Айрес и провёл встречу с главами стран БРИКС
Великобритания утверждает, что аргентинские заявления о милитаризации Фолклендских островов — абсурд
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти