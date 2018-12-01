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ВКС провели успешное испытание модернизированной ракеты ПРО

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Министерство обороны России провело успешное испытание модернизированной ракеты ПРО. Пуск был произведен боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

ВКС провели успешное испытание модернизированной ракеты ПРО



Как пояснили в российском военном ведомстве, новая модернизированная ракета ПРО пока не имеет названия, только цифро-буквенное наименование. Данный пуск ракеты не первый, ранее ракета уже запускалась и после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики.

Запущенная ракета успешно выполнила задачу, поразив цель с заданной точностью. Заложенные характеристики подтверждены
- заявил командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук

Новую российскую противоракету начали испытывать только в прошлом году, сообщает ТК "Звезда". При этом заявляется, что это первая ракета за последние несколько десятилетий, которая по интенсивности испытательных пусков на полигоне Сары-Шаган побила все рекорды.

Предполагается, что ракета поступит на вооружение системы противовоздушной и противоракетной обороны А-235, которую создают на смену А-135, прикрывающей Москву и Центральный район России.

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На полигоне Сары-Шаган (Казахстан) был осуществлён успешный пуск российской ракеты-перехватчика системы ПРО
В РВСН осуществляют глубокую модернизацию экспериментально-испытательной базы полигона Сары-Шаган
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