"Сумасшедшие машины" войск РХБЗ РФ привлекли к себе внимание в США

Данные, размещённые в сети Минобороны РФ к столетнему юбилею российских войск РХБЗ, бесспорно, посмотрели военные представители практически мировых держав. А в США он вообще произвел фурор. Причем хитом из этого видео для генералов Пентагона оказалась тепловая машина химочистки ТМС-65, которую они с ходу окрестили crazy - «сумасшедшей».Грузовик «Урал» ТМС-65 с тепловой пушкой из турбореактивного двигателя ВК-1 на корме действительно впечатляет. Этот автоавиаагрегат используется для скоростной очистки любой техники, включая гражданскую, от радиоактивных осадков или химических отравляющих веществ. При этом понятно, что справляется ТМС-65 с такими задачами гораздо быстрее и качественнее, чем даже рота неповоротливых солдат в балахонах химзащиты со шлангами и швабрами.Принцип действия такого радиохимочистителя достаточно прост: включают турбину движка ВК-1 и подают туда при этом обеззараживающий раствор, который под воздействием высокой температуры частично превращается в пар. Понятно, что под таким давлением пар и раствор, который подбирается под определенные типы радиационных, химических или биологических компонентов воздействия, быстро и эффективно удаляют любое загрязнение с обрабатываемой поверхности. Вдобавок турбопушка легка в управлении: оператор может беспрепятственно направлять сопло вправо-влево и вверх-вниз.Помимо биохимочистки машины ТМС-65 могут работать и в обратном направлении, а именно для постановки дымовой завесы. Принцип действия аппарата при этом примерно такой же, как и при биохимической мойке, только вместо обеззараживающих реагентов в сопло турбины подают дымообразующую жидкость – мазут или аналоги. Высокая температура двигателя ВК-1 моментально превращает мазут в густое облако, которое надежно скрывает войска и позиции от оптики и прицелов противника. Более того, если в дымообразующую смесь добавить нужную присадку, то получившийся из такого состава дым способен экранировать даже радиолокационное излучение.Неудивительно, что для данной машины войск химзащиты был выбран именно двигатель ВК-1. Помимо того, что их много осталось после списания истребителей МИГ-15 и МИГ-17, которыми они оснащались, этот агрегат очень надежный и достаточно простой в техобслуживании и ремонте. Кстати, интересен и тот факт, что ВК-1 потомок двигателя Rolls-Royce Nene, который сразу после окончания Второй Мировой войны бывшему СССР продали англичане. По условию того контракта, советские власти не могли использовать этот мотор на военной технике, поэтому на его основе и был разработан уже советский авиатурбодвигатель ВК-1.