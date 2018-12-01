Отношение жителей Одессы к военному положению

Я так понимаю, что мне теперь нужно носить кошёлку с паспортом, военником, справкой о составе семьи, водительским удостоверением, документами на квартиру и огород, диплом, аттестат, справку об уплате за газ, свет и воду, расписку от бывшей жены в уплате мной алиментов. Что ещё? Военное ж положение.

Вроде все норм, главное шоб интернет не отключили

С 28 ноября в Одесской других областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, введено военное положение.Петром Порошенко были даны обещания, что гражданское население не почувствует на себе режим в обычной жизни. Однако в Одесской области уже перенесены выборы в трёх административных территориальных округах, назначенные на 23 декабря, а также было дано распоряжение увеличить число силовиков.Некоторые одесситы обеспокоены военным положением. В соцсетях высказывают своё отношение к тому решению, которое продвинул Порошенко. Сообщается, что многих мужчин "срывают с работы" в военкоматы, за кем-то приходят домой, а некоторых "забирают прямо с улицы". Один из основных поводов - отсутствие при себе документов, включая те, которые подтверждают прохождение службы.В соцсетях:Также люди жалуются на проблемы с пересечением границы. Формально - граница открыта, комендантского часа не введено, но на деле всё обстоит иначе. Людей явно ограничивают в правах и свободах.При это часть жителей Одессы заявляет, что не замечает влияния военного положения на повседневную жизнь и продолжает готовиться к праздникам, пытаясь поддерживать позитивный настрой.", - сообщение одесситки в социальной сети.Ей тут же ответили, что "истерит в первую очередь власть".Некоторые одесситы относятся с юмором к сложившейся ситуации (орфография и пунктуация автора сохранены):