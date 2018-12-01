Новости

Новая РЛС 29Б6 "Контейнер" заступила на дежурство в Мордовии

12
Минобороны России получило возможность контролировать воздушное пространство над Европой на большую глубину. В Мордовии на опытно-боевое дежурство заступила радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Новая РЛС 29Б6 "Контейнер" заступила на дежурство в Мордовии

Приемная часть РЛС ЗГО 29Б6 "Контейнер"



Сообщается, что радиолокационная станция загоризонтного обнаружения 29Б6 нового поколения типа "Контейнер" заступила на опытно-боевое дежурство 1 декабря 2018 года. Станция будет контролировать воздушное пространство над большой частью Европы, так как способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около 3 тысяч километров. Заявляется, что РЛС может одновременно сопровождать более 5 тысяч воздушных объектов различных типов, включая малоразмерные. В Минобороны заявили, что данная РЛС обеспечит разведку воздушных объектов, включая гиперзвуковые над западной Европой и юго-западным регионом.

По планам российского Минобороны в ближайшее время будет развернуто не менее 10 РЛС "Контейнер". Конструкция "Контейнера" довольно простая, РЛС выполнена в виде быстро устанавливаемых модулей, и не требует, со слов специалистов, строительства сложных сооружений.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
В Войсках ВКО впервые заступила на опытно-боевое дежурство РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер»
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти