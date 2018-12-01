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Новая версия ЗРПК "Панцирь" выйдет на госиспытания в 2019 году

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Российский перспективный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ" выйдет на государственные испытания в следующем году, передает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на материалы с сайта госзакупок.

Новая версия ЗРПК "Панцирь" выйдет на госиспытания в 2019 году



Согласно размещенным на сайте госзакупок материалам, в следующем году планируется закончить предварительные испытания комплекса и перейти к государственным. Заявляется, что новый комплекс по сравнению с существующими образцами будет обладать значительно более высокими характеристиками, которые будут достигнуты, в том числе, и установкой нового радиолокационного модуля с активной фазированной решеткой. Подробностей о новом комплексе не сообщается, но по имеющейся информации, комплекс получит новые зенитные ракеты, позволяющие повысить радиус действия.

Ранее в холдинге "Высокоточные комплексы", являющемся разработчиком и производителем ЗРПК "Панцирь" всех модификаций, заявили, что разрабатывают новую модификацию комплекса, способного бороться с беспилотниками. Комплекс будет называться "Панцирь-С1М". В виду объективных причин характеристики комплекса были засекречены.

ЗРПК «Панцирь» - комплекс ПВО ближнего действия. Немодернизированный комплекс способен обнаруживать до 12 целей. На нём установлена 30-мм пушка, используются ракетные установки 76 и 90 мм. Боезапас – на полторы тысячи пушечных выстрелов, на 12 ракет. Одной из выполняемых задач является задача по прикрытию ЗРК большого радиуса действия, включая С-400 «Триумф».
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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